Un total de 71 "cámaras parásitos", que eran presuntamente eran utilizadas por los grupos delictivos de la región de la Chontalpa en Tabasco, fueron localizadas y desinstaladas por los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los uniformados llevaron a cabo el Operativo “Halcón ciego” mediante el cual se retiraron los dispositivos que habían sido colocados ilegalmente.

Las cámaras fueron retiradas de distintas zonas de los municipios de Comalcalco, donde se inmovilizaron 42 dispositivos; Cunduacán con 19; mientras que, en Jalpa de Méndez y Paraíso, se desmantelaron cinco cámaras en cada demarcación.

Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco

Al término de las labores, se contabilizaron un total de 71 cámaras "parásitos" retiradas, con las que de acuerdo a las autoridades, se reduce la capacidad de los grupos criminales para monitorear y evadir a las fuerzas de seguridad.

Cabe señalar que, el 28 de julio pasado, las autoridades reportaron la desinstalación de 75 cámaras de videovigilancia conocidas como 'parásitos' en las colonias Indeco y Villa las Flores, Centro, por estar presuntamente bajo el control de la delincuencia.

Mientras que, el 29 de junio, se informó el desmantelamiento de 93 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en la vía pública, en tres municipios de la Chontalpa y el Centro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL