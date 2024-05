Las altas temperaturas en la Zona Metropolitana del Valle de México han provocado un elevado consumo de hielo, lo que ocasiona escasez en la producción.

“La demanda está muy canija, ahorita no tenemos nada de hielo y la producción que estamos sacando son para puros pedidos, ahora sí que venta al público no tenemos mucho, pues mucho calor, mucha gente viene a comprar de diferentes lados, de diferentes empresas”, dijo Kevin, trabajador de una fábrica de hielo en la alcaldía Iztacalco.

En el inmueble localizado en la colonia Agrícola Oriental, la máquina produce cada hora 120 bolsas de hielo en cubo, las cuales se acaban en minutos. “Es muy alta la demanda de hielo, también la barra, estamos muy escasos”, añadió Kevin.

La bolsa chica rol de cinco kilos la venden en 38 pesos con 50 centavos; la bolsa grande rol en 66; bolsa grande en cubo, 73 y la barra en 300.

“Vine a buscar el hielo pero ya no alcancé (...). Yo lo vendo en una tienda a mis clientes. Las que me llevé ayer y antier ya no tengo hielo, le estoy negando el hielo a mis clientes”, comentó Óscar, tendero.

Trabajadores de expendios de hielo dijeron a EL UNIVERSAL que la demanda de compra se ha incrementado, sumado a las complicaciones que conlleva el mantenimiento del refrigerante para el producto gélido.

“Clientes vienen a tratar de comprar, pero no nos damos abasto y nos comentan que ya no hay lugar para conseguirlos”, indicó Manuel Carranza, trabajador de la distribuidora de hielo El Marino.

Actualmente, en las fábricas ubicadas frente a la Central de Abasto de la Ciudad de México se comercializan más de 500 bloques de hielo, cada barra pesa 150 kilos, siendo un aproximado de 75 toneladas que se venden diariamente.

Tiendas de conveniencia de la Ciudad reportaron no tener hielo desde hace algunos días, debido a la alta demanda del producto por las altas temperaturas.

“Ahora sí no tenemos nada de hielo (...) no, pues ya vamos para una semana que no nos llega”, dijo la encargada de una tienda en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por 10 tiendas de conveniencia del Centro, empleados aseguraron que la demanda es alta. “Tenemos como dos días sin hielo y cuando trajeron, hicieron fila, se acabó en dos o tres horas”, expuso Omar, cajero de un establecimiento.

“Tenemos una semana sin nada de hielos. La última vez nos dejaron 50 bolsas nada más, nos dijeron que no podían dejarnos más porque si no, no surtían a otras tiendas”, relató Óscar, trabajador de un Oxxo en el municipio de Coacalco.

Metros más adelante, en un Modelorama, Esther dijo que el viernes pasado les surtieron y el mismo día se acabaron los hielos. “Nos trajeron 20 bolsas que se fueron el mismo día”. Con información de Emilio Fernández, Juan Carlos Williams, Rafael García y Arturo Contreras