La alcaldía Álvaro Obregón informó que en el flamazo por acumulación de gas -proveniente de un tanque de 10 kilos- registrado esta mañana en la colonia El Piru estaban involucrados un menor de edad y dos adultos.

En un comunicado señaló que el joven tiene 14 años de edad y presenta quemaduras de segundo grado en el 54% de su cuerpo, así como en vías respiratorias.

Mientras que los otros dos involucrados fueron una mujer de 44 años de edad, quien resultó lesionada por quemaduras en el 54% de su cuerpo; además de un hombre de 55 años.

Lee también Acumulación de gas provoca flamazo y evacuaciones en Álvaro Obregón y Venustiano Carranza

Indicó que los tres fueron estabilizados y trasladados en ambulancias de Protección Civil rumbo al Instituto Nacional de Rehabilitación.

La demarcación manifestó que se mantiene al pendiente del estado de salud de las personas afectadas y brinda asesoría jurídica y psicológica a sus familiares; además, indicó que colabora con las autoridades de la Fiscalía capitalina para determinar las causas que originaron este accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL