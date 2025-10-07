Este martes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó dos incidentes por acumulación de gas natural en las alcaldías Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, en los que tres personas resultaron afectadas y 20 evacuadas.

La dependencia informó en X que el primero se dio entre las calles de Marco Polo y Pino, colonia el Pirú, alcaldía Álvaro Obregón, donde se registró un flamazo por acumulación de gas natural.

Acumulación de gas provoca flamazo y evacuaciones en Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Foto: Especial

Señaló que por este hecho tres personas resultaron afectadas, las cuales ya fueron atendidas por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Mientras que equipos de emergencias capitalinos ya trabajan en el lugar.

Asimismo la SGIRPC reportó que se registró otra fuga de gas natural en Miguel Jacintes, colonia Moctezuma, Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza, de donde fueron evacuadas 20 personas pero sin ningún lesionado.

