Nueva Delhi.- Al menos tres personas murieron y entre 12 y 18 permanecen atrapadas tras el derrumbe este miércoles de un almacén en construcción en la ciudad india de Calcuta, India, en el que se encontraban decenas de personas, según informaron fuentes oficiales.

"Se ha rescatado a 21 personas. Tres personas han fallecido. El Hospital SSKM está operando. Entre 12 y 18 personas permanecen atrapadas en el interior y están recibiendo ayuda del Ejército Indio", informó a los medios el recién electo jefe de gobierno de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari.

El incidente tuvo lugar este miércoles cuando decenas de operarios trabajaban en las obras de edificación de un almacén privado de varias plantas en el sur de la ciudad, arrendado por la Autoridad Portuaria a una empresa privada.

Lee también Choque de trenes en Alemania deja un muerto; dos vagones cayeron desde un puente

Según informaciones preliminares recogidas por medios locales, más de 50 personas podrían haberse encontrado en el terreno en el momento del accidente.

Los equipos de emergencia y varias unidades del Ejército se encuentran trabajando a contrarreloj en el lugar del colapso para sacar a las personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros de hormigón, añadió Adhikari.

[Publicidad]

Deeply pained and saddened by the tragic loss of lives due to the collapse of an under-construction warehouse building near Brace Bridge in Taratala, where several workers got trapped beneath the debris. So far 21 people have been pulled out of the collapsed structure, out of… pic.twitter.com/Hq9vZhg5AI — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) June 24, 2026

Según informó la Autoridad Portuaria Syama Prasad Mookerjee (SMPA), en la zona se han desplegado grúas pesadas, unidades de bomberos y equipos de corte de gas para retirar la estructura colapsada y cortar las vigas de hierro que bloquean los accesos.

Además, ingenieros especializados, personal de rescate y equipos médicos del Ejército continúan las tareas de búsqueda y asistencia junto a la policía local y los equipos nacional y regional de gestión de desastres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc