El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dará su discurso por el aniversario 250 de EU "pase lo que pase". En un mensaje en Truth Social, posteó que "las tormentas traen buena suerte a cualquier ocasión. ¡También hacen que los eventos sean un poco más emocionantes!".

Añadió que "esperaremos a que pase, no me importa si son las 2 de la mañana o dentro de una hora. Parece que va a pasar, siempre pasa. Estaré allí pase lo que pase, pero el "qué" suele resultar ser algo bueno. Es sábado por la noche, ¡DIVIRTÁMONOS!, aunque salgamos hasta tarde. Dicen que el discurso es a las 11. ¿A quién le importa? ¿Recuerdan hace dos semanas cuando el gran evento de la UFC tenía un 100% de probabilidad de lluvia intensa durante toda la semana, y solo minutos antes de que comenzara la cartelera? Bueno, no cayó ni una sola gota, y las peleas resultaron ser de las mejores de la historia, un evento para la posteridad".

Agregó que "nuestros grandes veteranos, especialmente los de la vieja escuela, muchos de los cuales están allí, pasaron por un infierno, y eso no los detuvo. ¡Tampoco nos detendrá a nosotros! No voy a dejar que la lluvia detenga nuestra celebración número 250. Pronto dejaré la Casa Blanca. ¡Dios bendiga a Estados Unidos!".

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Los asistentes congregados en el National Mall para las festividades del 4 de julio fueron escoltados por miembros de la Guardia Nacional ante la amenaza de condiciones climáticas severas.

Mientras, el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's ha sido reprogramado para comenzar más temprano debido a la llegada de una tormenta.

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Los fuegos artificiales estaban programados para comenzar alrededor de las 9:20 p. m., pero se han adelantado a aproximadamente las 9:02 p. m. debido a una tormenta eléctrica que se acerca a la ciudad.

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