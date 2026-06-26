Un hombre de Chicago ha sido arrestado en relación con un ataque violento planeado para el evento de la UFC en la Casa Blanca el pasado 14 de junio.

El Departamento de Justicia informó que Alexander Iniguez Mercado, de 20 años, era presuntamente administrador y miembro de grupos de mensajería de Signal, donde aparentemente se comunicaba con otros para planificar un ataque violento.

Supuestamente, borró la aplicación Signal de su teléfono después de ser contactado por un agente del FBI el 13 de junio, un día antes del evento de la UFC.

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Según la acusación, el agente le preguntó a Mercado por teléfono si planeaba viajar a Washington, D.C. para ayudar con el ataque, lo cual Mercado negó.

Según las denuncias, Mercado no respondió a las llamadas posteriores con las que se intentó contactar con él, y los investigadores descubrieron que había desinstalado la aplicación de su teléfono, lo que provocó la eliminación de todos los datos relacionados con sus mensajes en el grupo.

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Otras siete personas han sido acusadas en relación con el plan.

Mercado deberá comparecer ante el tribunal en Chicago el viernes a las 3 de la tarde. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

El Departamento de Justicia informó que Mercado fue acusado de obstrucción a la justicia. "Obstruir la justicia en una investigación policial sobre un ataque violento planeado en el ámbito doméstico es un delito sumamente grave", declaró el fiscal federal Andrew S. Boutros.

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"La investigación en este caso implicó graves amenazas a la seguridad pública, incluyendo la del presidente Donald J. Trump, otros miembros del gobierno, así como la de los numerosos asistentes y atletas que acudieron al evento en la Casa Blanca".

Según los cargos, Tycen C. Proper, de 19 años y residente de Danville, Ohio; Bryan Omar Roa, de 24 años y residente de Calimesa, California; Michael Alan Thomas, de 32 años y residente de Pinon Hills, California; Daniel K. Eskridge, de 32 años y residente de Kidder, Missouri; y Abraham Hermosillo Alvarez, de 31 años y residente de Omaha, Nebraska, conspiraron para planificar y ejecutar un ataque con numerosas víctimas.

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La Casa Blanca fue sede de la serie de peleas de la UFC el domingo —día del 80 cumpleaños del presidente Trump— como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de EU. Miles de personas se congregaron para ver las peleas en el jardín sur de la residencia presidencial estadounidense.

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