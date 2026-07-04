A más de una década del estreno de la primera entrega de “Los Juegos del Hambre”, la precuela “Amanecer en la Cosecha”, lanzó su primer avance este 4 de julio, justo el día del cumpleaños de Haymitch Abernathy, incrementando la expectativa de los fans.

El filme estará basado en el quinto libro de la saga escrita por Suzanne Collins y se desarrolla más de veinte años atrás de la historia de Kantniss, mostrando los años de juventud de Haymitch, ganador de los Juegos del Hambre no. 50 y futuro mentor del Distrito 12.

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"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" mostrará la historia de Haymitch logrando sobrevivr a los mortales juegos. Foto: IMDB.

Lanzan avance de Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

El avance reveló el primer vistazo del elenco integrado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Ralph Fiennes y Glenn Close con la estética de los personajes de este universo distópico, como un homenaje a las primeras cintas.

Primer vistazo a la precuela de Los Juegos del Hambre. Foto: IMDb

Otro de los detalles del teaser que encantó a los fans de la franquicia fue que el clip cuenta con testimonios del elenco y fragmentos del proceso de producción, además de resaltar varios guiños a las primeras entregas de “Los Juegos del Hambre”.

El origen del espíritu revolucionario en la era que marcó un precedente en la historia del Distrito 12, llegará a los cines el próximo 20 de noviembre,

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