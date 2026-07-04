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Morelia, Michoacán.—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deseó suerte a la Selección Mexicana de Fútbol, la cual jugará contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.
"Y suerte a la selección para mañana", expresó al finalizar un evento de Programa de Vivienda.
Antes del evento, la mandataria federal reafirmó que va a ver el partido del fútbol afuera de Palacio Nacional, en otras palabras, en algún Fan Fest de la capital del país, pero aún continúa definiendo en cuál.
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"¡Vamos a ganar, vamos a ganar!", comentó Sheinbaum al ser cuestionada acerca de dónde va a ver esta justa mundialista.
Ha aprovechado los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA para convivir con la afición. El encuentro inaugural del Tricolor lo siguió desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observó el partido en una pantalla gigante acompañada por cientos de personas, con quienes celebró el triunfo del equipo nacional.
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Contra Corea del Sur y República Checa, la titular del ejecutivo federal los siguió en Palacio Nacional. El último contra Ecuador acudió al Parque Tezozomoc en Azcapotzalco.
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dft
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