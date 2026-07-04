Culiacán, Sin a 4 de Julio.- Elementos de la Marina mantienen un operativo aéreo y terrestre en la zona limítrofe entre los municipios de Escuinapa y el Rosario, presuntamente en busca de un hombre, identificado como Oscar Luciano “ El Casco 81”, considerado como el jefe de una célula ligada al Cartel de Sinaloa.

El pasado primero de junio, en la colonia Real del Valle en la ciudad de Mazatlán, fue detenido su hermano, identificado como Gabriel Nicolas “N”, “El Gabito”, considerado como uno de los lideres de una célula del grupo de "Los Chapitos”.

Sobre el operativo que fue desplegado con el respaldo de dos helicópteros artillados de la Marina que sobrevuelan en forma continua la zona conocida como “Cerro de Agua Verde”, en el municipio del Rosario, pobladores divulgaron en redes sociales que las autoridades federales buscan al “Casco 81”.

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Unidades rápidas artilladas de la Secretaría de Marina han sido vista en poblados serrados que colindan entre los municipios de Escuinapa y el Rosario, en el sur de Sinaloa, sin que las autoridades federales estatales den información de los resultados.

El pasado domingo 24 de mayo, elementos navales en un patrullaje por la carretera Mazatlán-Nayarit, a 15 kilómetros de la caseta de cobro, en la jurisdicción del municipio del Rosario, fueron atracados por un grupo armado, en estos hechos lograron detener a 13 miembros del grupo de Oscar Luciano “N”.

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