Culiacán, Sin. - En la zona serrana de Mazatlán, cerca de la comunidad del Recordó, elementos de la Marina sostuvieron un enfrentamiento con un nutrido grupo armado, en cuyos hechos, el capitán Cristian Tello perdió la vida al explotarle una mina terrestre y tres elementos más de la Marina fueron trasladados a un hospital del puerto.

Según la información que se ha conocido, elementos de la Secretaría de la Marina que resguardaban a activistas de búsqueda, en su desplazamiento escucharon continuas detonaciones de armas automáticas, por lo que se desplazaron al lugar, en protección a las madres buscadoras.

En su desplazamiento al poblado de El Tecomate de Siqueiros, los elementos navales se enfrentaron a civiles armados y, en su desplazamiento, presuntamente, una mina terrestre explotó y le causó la muerte al capitán Cristian Tello y a tres elementos más de su grupo, a los que les brindaron auxilio y los trasladaron a un hospital.

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A través de las redes sociales, se conoció el fallecimiento del mando naval, ya que sus compañeros subieron esquelas de despedida y detallaron su profesionalismo y forma de actuar en sus labores de seguridad.

El personal de Marina solicitó refuerzos, por lo que fuerzas federales se unieron a la búsqueda del grupo agresor, por la ruta que lleva a la comunidad del Recordó, por lo que localizaron los cuerpos de tres personas del sexo masculino con armas y chalecos tácticos, los cuales se presume fallecieron durante el enfrentamiento.

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JACL/cr