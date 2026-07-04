Estados | 04-07-26 | 15:54 |

Culiacán, Sin. - En la zona serrana de Mazatlán, cerca de la comunidad del Recordó, elementos de la sostuvieron un enfrentamiento con un nutrido grupo armado, en cuyos hechos, al explotarle una mina terrestre y tres elementos más de la Marina fueron trasladados a un hospital del puerto.

Según la información que se ha conocido, elementos de la que resguardaban a activistas de búsqueda, en su desplazamiento escucharon continuas automáticas, por lo que se desplazaron al lugar, en protección a las madres buscadoras.

En su desplazamiento al poblado de El Tecomate de Siqueiros, los elementos navales se enfrentaron a civiles armados y, en su desplazamiento, presuntamente, una mina terrestre explotó y le causó la muerte al capitán Cristian Tello y a tres elementos más de su grupo, a los que les brindaron auxilio y los trasladaron a un hospital.

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A través de las redes sociales, se conoció el fallecimiento del mando naval, ya que sus compañeros subieron esquelas de despedida y detallaron su profesionalismo y forma de actuar en sus labores de seguridad.

El personal de Marina solicitó refuerzos, por lo que fuerzas federales se unieron a la búsqueda del grupo agresor, por la ruta que lleva a la comunidad del Recordó, por lo que localizaron los cuerpos de tres personas del sexo masculino con armas y chalecos tácticos, los cuales se presume fallecieron durante el enfrentamiento.

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JACL/cr

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