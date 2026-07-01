La Secretaría de Marina, a través de la Vigésima Zona Naval, negó haber irrumpido, agredido y hostigado a los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, Oaxaca, tras la difusión de imágenes y videos difundidos por los estudiantes y que refieren a hechos ocurridos en pasado 25 de junio.

Ayer, la Marina sostuvo que no se tiene registro de la participación, en los hechos mencionados, por parte de personal naval, vehículos o unidades pertenecientes a esta Institución.

“Actualmente, personal naval se encuentra realizando recorridos en Río Grande y la costa de Oaxaca, para fortalecer la seguridad de esa región. Es importante recalcar que, la Secretaría de Marina mantiene un estricto apego al marco jurídico vigente y respeto a los derechos humanos, durante el desarrollo de sus operaciones, para el cumplimiento de las misiones que la ley le confiere”.

En su comunicado, también calificó la denuncia de los estudiantes como desinformación.

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El Comité Ejecutivo Estudiantil del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, Oaxaca, denunció que elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en sus instalaciones y que sufrieron agresiones, hostigamiento e intimidación.

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Este hecho, precisó, ocurrió la tarde noche del jueves 25 de junio y calificaron este acto como un grave atentado contra los derechos humanos.

“Se realizaron acciones de amedrentamiento mediante cortes de cartucho, amenazas, violencia física y psicológica, así como agresiones directas contra un compañero estudiante, quien fue golpeado y vulnerado en su integridad”.

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La representación de los estudiantes normalistas expresó su preocupación porque instituciones como la Secretaría de Marina “recurran al uso de la fuerza y la intimidación contra estudiantes que ejercen su libertad a la organización, expresión y defensa de sus demandas”.

Después de negar los hechos, la Secretaría de Marina emitió un segundo comunicado en el informó que abrió una investigación para esclarecer los señalamientos relativos a que personal naval ingresó ilegalmente en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, Oaxaca.

“En alcance al comunicado 023/2026 del 30 del actual, relativo a una presunta agresión a estudiantes, la Secretaría de Marina informa que se abrió una investigación interna para esclarecer los hechos relacionados con el señalamiento que personal naval incursionó en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande; asimismo, colaborará con las autoridades competentes para deslindar responsabilidades”, aseguró.

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Y agregó que actuará “de manera coordinada con las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia en México, así como fomentar y exigir el respeto a los Derechos Humanos”.