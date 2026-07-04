Debido a la onda tropical No.15, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias en 30 entidades de México este 5 de julio.

En su pronóstico del tiempo, la dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en la mayoría de los estados del país.

Lluvias

De acuerdo con dicho Servicio, esta clase de precipaciones podría estar acompañada de descargas eléctricas y caída de granizo, además de causar encharcamientos, inundaciones, aumento del nivel de ríos y arroyos, y deslaves.

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Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora y Tabasco

: Sonora y Tabasco Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (sur), Campeche (centro y sur) y Yucatán (este y sur)

: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (este), Aguascalientes, Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste), Chiapas (sur), Campeche (centro y sur) y Yucatán (este y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (sur y suroeste), Nayarit (este y sur), Jalisco (norte, este y oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste) y Guanajuato (suroeste)

En el caso de la Ciudad de México, donde en el Estadio Banorte a las 18:00 horas se celebrará el partido de futbol de Inglaterra contra México, se pronostrican lluvias puntuales fuertes.

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Altas temperaturas

Con referencia a la temperatura, el SMN prevé desde 30 a 45 grados Celsius en 26 entidades de México.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos

: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y suroeste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (este y suroeste)

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