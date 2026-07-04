Metrópoli | 04-07-26 | 16:00 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en de la Ciudad de México.

Protección Civil informó que las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, , La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Ante las fuertes lluvias, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones para reducir riesgos durante las precipitaciones. Entre las principales recomendaciones se encuentra portar paraguas o impermeable y evitar tirar basura o grasas en el drenaje, ya que esto puede provocar obstrucciones y encharcamientos.

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Además de las fuertes lluvias, también hay posibilidades de caída de granizo. Foto: Valente Rosas
Además de las fuertes lluvias, también hay posibilidades de caída de granizo. Foto: Valente Rosas

Asimismo, se pidió barrer las coladeras y mantenerlas libres de residuos u objetos que impidan el adecuado desalojo del agua pluvial.

La SGIRPC también recomendó evitar transitar por calles, caminos o zonas con encharcamientos o inundaciones, así como conducir con extrema precaución, debido a que las lluvias pueden arrastrar ramas, objetos o provocar la caída de árboles.

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De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alejada de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo visible de colapso por las condiciones meteorológicas.

vr/cr

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