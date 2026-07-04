La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Protección Civil informó que las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Ante las fuertes lluvias, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones para reducir riesgos durante las precipitaciones. Entre las principales recomendaciones se encuentra portar paraguas o impermeable y evitar tirar basura o grasas en el drenaje, ya que esto puede provocar obstrucciones y encharcamientos.

Lee también México vs Inglaterra y festejos en el Ángel; mapa con rutas, accesos y cierres

Además de las fuertes lluvias, también hay posibilidades de caída de granizo. Foto: Valente Rosas

Asimismo, se pidió barrer las coladeras y mantenerlas libres de residuos u objetos que impidan el adecuado desalojo del agua pluvial.

La SGIRPC también recomendó evitar transitar por calles, caminos o zonas con encharcamientos o inundaciones, así como conducir con extrema precaución, debido a que las lluvias pueden arrastrar ramas, objetos o provocar la caída de árboles.

[Publicidad]

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alejada de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo visible de colapso por las condiciones meteorológicas.

vr/cr