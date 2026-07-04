El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec celebró el cumpleaños 36 de Xin Xin, la panda gigante de México y una de las más longevas del mundo bajo cuidado profesional.

Nacida el 1 de julio de 1990 en Chapultepec, Xin Xin es hija de la emblemática panda Tohuí y del macho Chia Chia, formando parte del legado del programa de reproducción de pandas gigantes en México.

La celebración coincidió con el 103 aniversario del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, donde personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) resaltó que Xin Xin se ha convertido en un símbolo de la conservación de la vida silvestre y de la cooperación entre México y China, además de representar el resultado de décadas de trabajo científico y de cuidado especializado.

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Personal de la Sedema resaltó que Xin Xin se ha convertido en un símbolo de la conservación Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“Muchas personas la conocieron siendo niños y hoy regresan con sus hijos o con sus nietos para compartir la emoción de conocerla. Pocas veces un animal logra tocar tantos corazones y convertirse en un símbolo de esperanza, respeto por la naturaleza y conservación”, señalaron.

Asimismo, destacaron que alcanzar los 36 años de edad refleja el compromiso del personal del zoológico con el bienestar animal y la atención especializada que ha recibido durante toda su vida.

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Visitantes cantan Las Mañanitas a Xin Xin

Durante el festejo, decenas de personas cantaron Las Mañanitas a Xin Xin, recorrieron una exposición de ilustraciones inspiradas en la panda, y finalmente lograron ver a la festejada, a la cual se le dio un pastel y bambú.

Jade, una de las asistentes, destacó que la presencia de la panda en México representa un privilegio para el país.

A la festejada se le dio un pastel y bambú. Foto: Especial

“Somos el único país, además de China, que puede disfrutar de un panda gigante sin tener que viajar a otro continente. También refleja la buena relación entre México y China”, comentó.

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Añadió que la longevidad de Xin Xin demuestra la importancia del cuidado responsable de los animales y de los esfuerzos para preservar especies en peligro de extinción.

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Por su parte, Ximena, ilustradora que participó en la exposición artística, aseguró que Xin Xin inspira a las nuevas generaciones a proteger el medio ambiente.

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“El mensaje es que respetemos mucho la naturaleza. Sabemos que el planeta enfrenta muchos problemas y debemos tomar conciencia sobre nuestras acciones para preservar especies como el panda gigante”, agregó.

vr/cr