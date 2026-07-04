La venta clandestina de alcohol durante el último partido de la Selección Nacional tuvo un impacto económico entre 80 y 120 millones de pesos, calculó la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Ada Irma Cruz Davalillo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que la restricción de venta de alcohol en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las zonas aledañas al Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución afectó a los negocios locales.

“Ese es el efecto de una ley seca que terminó subsidiando al comercio ilegal. Al declarar la restricción, el Gobierno no retiró a los competidores informales del comercio, al contrario, dejó el campo libre para que el ambulantaje fijara precios hasta 100% por encima de un costo regular y se llevó toda la derrama sin ninguna consecuencia”, agregó.

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Cruz estimó que el Estado dejó de recibir por la venta informal de alcohol en las calles el 30 de junio pasado entre 22.2 a 40.5 millones de pesos.

“Que se lleve a cabo un operativo que permita no vender indiscriminadamente (alcohol) y que se lleven todas las ganancias los informales”, acotó.

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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la Ciudad, Jack Sourasky, dijo que respecto a la derrama económica esperada para la justa mundialista al inicio se tenían números positivos, pero no se ha llegado a la meta.

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“La industria ha sufrido en este primer semestre, ya que sí hubo un decrecimiento y no vemos el crecimiento esperado”.

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“Es un Mundial muy largo y únicamente se celebraron cinco partidos en la Ciudad de México. Esperábamos tener 5.5 millones de visitantes y hoy en día llevamos alrededor de 800 mil personas”, refirió.

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