Un tigre de bengala de nombre Kenzo escapó de Animal Experience México, centro de conservación. Fue buscado por autoridades locales y federales durante casi una semana, pero fue herido de bala por parte del cuerpo de seguridad de dicho grupo de búsqueda y murió.

El caso ha causado la clausura de este lugar, localizado en el Estado de México (Edomex), el aseguramiento de otros animales y controversia entre usuarios de redes sociales debido al actuar de las autoridades. A continuación, EL UNIVERSAL presenta una cronología acerca de su caso.

Kenzo escapa de Animal Experience México

El tigre de bengala llamado Kenzo huyó de Animal Experience México, centro de conservación y protección de vida silvestre situado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, el pasado 27 de junio.

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A partir de entonces, autoridades locales y federales conformaron un grupo de búsqueda, con la intención de encontrar a este ejemplar, el cual lo integraban:

Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc

Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Edomex

y Gestión Integral de Riesgo del Edomex Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa )

) Especialistas del Parque Ecológico Zacango

Médicos veterinarios de Reino Animal

Secretaría de Seguridad del Estado de México

Guardia Nacional (GN)

De acuerdo con la autoridades locales, gracias a un operativo de búsqueda en las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan y San Pedro, se localizó al tigre en el área de la mina de San Bernardo el 30 de junio.

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Semarnat no operaba Animal Experience México

El pasado 29 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que Animal Experience México no era administrado por dicha dependencia, más bien se trataba de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS).

"Se trata de instalaciones registradas por personas físicas y morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro", detalló esta institución a cargo de Alicia Bárcena.

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Además, citó el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, que dice que los PIMVS están obligados a realizar el manejo de ejemplares exóticos sólo en condiciones de confinamiento, "garantizando el trato digno y la seguridad de la sociedad".

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Profepa clausura Animal Experience México

Debido al escape de Kenzo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevó a cabo una visita de inspección al centro de conservación y protección de vida silvestre, donde detectó irregularidades en sus instalaciones.

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Fueron asegurados nueve ejemplares, las actividades comerciales y de exhibición fueron suspendidas, y Animal Experience México fue clausurado de manera temporal.

"La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias", dijo la Profepa.

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Autoridades encuentran a Kenzo

El 2 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que la búsqueda del tigre de bengala había acabado. Veterinarios intentaron sedarlo con dardos tranquilizantes, pero fueron atacados y por "el riesgo inminente de su integridad física", elementos de seguridad accionaron sus armas de fuego.

Kenzo fue asegurado y recibidó atención médica, sin embargo, falleció en el traslado para recibir atención médica especializada. Lo anterior generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes realizaron comentarios como "Muy mal manejo de la situación".

Ayuntamiento y Profepa apoyan a brigada de búsqueda

Este 3 de julio, el autoridades de Tepetlaoxtoc y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente publicaron un comunicado conjunto por medio del cual expresaron su respaldo a la brigada de búsqueda, cuya labor destacaron.

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"La responsabilidad del cuidado del ejemplar corresponde al predio que lo tenía albergado", afirmó. La última información disponible, dada por la titular de la Profepa, Mariana Boy, en Aristegui Noticias es que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) practicará la necropsia al tigre de bengala.

Así era Animal Experience México

Según fotos y videos compartidos en Facebook, Animal Experience México, el cual operaba, al menos, desde 2017, contaba con un terreno con pasto, palmeras pequeñas y muros de ladrillo.

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Además del tigre de bengala "Kenzo", dicho centro de conservación y protección de la vida silvestre, tenía otros animales como:

Águila de Harris ("Harry")

Búho virginiano ("Furby")

Cernícalo americano

Cocodrilo

Jaguar ("Jade", "Maya" y "Ónix")

Mapache ("Rocket")

Oso negro americano ("Kenai")

Serpiente

Zopilote ("Franki")

Foto: Facebook Animal Experience México

Foto: Facebook Animal Experience México

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Las aves contaba con aviario. Los ejemplares tales como el cocodrilo, los jaguares y el oso negro americano tenían espacios acondicionados con área verde, árboles, bancas de piedra y estanques con muro de un lado y malla ciclónica del otro. Y las víboras estaban dentro de peceras.

Animal Experience México ofrecía visitas con reservación mediante mensaje directo, talleres de educación ambiental y tienda en línea de muñecos de felpa con el fin de recaudar fondos, pues "nuestro refugio no recibe ningún tipo de donación, subsidio o apoyo económico".

Cabe decir que en su cuenta de TikTok, la cual contaba con 50.6 mil seguidores, fue desactivada, la de Instagram pasó a ser privada y la única red social disponible es Facebook.

Foto: Facebook Animal Experience México

Foto: Facebook Animal Experience México

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dft/bmc