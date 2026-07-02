Tras acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna, se obtuvo el registro fotográfico de dos guacamayas verdes (Ara militaris), especie en peligro de extinción con menos de tres mil individuos en estado silvestre, en el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic, área natural protegida ubicada en el municipio de Ocampo, en el estado de Chihuahua.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) detalló vía comunicado que este avistamiento se obtuvo gracias a la coordinación del personal de esta área protegida con las brigadas comunitarias.

De acuerdo con la autoridad ambiental, este registro permite obtener información relevante sobre la presencia y distribución de esta especie, considerada prioritaria de importancia ecológica.

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La guacamaya verde, con distribución en la Sierra Madre Occidental, se encuentra enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la clasificación de peligro de extinción, condición que implica un despliegue permanente de acciones para la conservación de su especie y la protección de su hábitat.

Conanp explicó que el Ara militaris tiene una función biológica importante dentro de los ecosistemas forestales, principalmente como dispersora de semillas, contribuyendo a la regeneración natural de bosques y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las zonas donde habita.

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Por ello, su presencia indica el buen estado de conservación de los ecosistemas en esta área natural protegida localizada en Chihuahua, así como de la funcionalidad ecológica de los hábitats presentes en la región.

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“Estos registros fortalecen el conocimiento sobre la biodiversidad del área natural protegida y contribuyen a la toma de decisiones orientadas a la conservación de especies prioritarias y sus hábitats”, concluyó.

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Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su portal Ciencia UNAM, se estima que quedan menos de tres mil individuos en estado silvestre de la guacamaya verde.

Las causas de esta afectación son la reducción de su hábitat y el tráfico ilegal. Hace algunas décadas, su distribución abarcaba desde Chihuahua hasta las cosas de Chiapas; hoy, su presencia se ha fragmentado en pequeños parches dentro de lo que alguna vez fue su territorio natural.

Conanp registra avistamiento de guacamaya verde en el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic. Foto: Conanp

Conanp registra avistamiento de guacamaya verde en el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic. Foto: Conanp

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