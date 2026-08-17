Asistir al Hot Wheels Legends 2026 Promo Tour puede parecer simplemente cuestión de llegar a Walmart y buscar algunos autos a escala, pero quienes ya conocen este tipo de eventos saben que la realidad es muy diferente. Hay aficionados que llegan desde muy temprano e incluso durante la madrugada para ser de los primeros en buscar las piezas que quieren para su colección.

Hot Wheels Legends 2026 Promo Car

Este año el Hot Wheels Legends Promo Car es un Ford Mustang Boss 302 del año 69 una edición exclusiva que se podrá conseguir durante las diferentes fechas del tour en México. Sin embargo, hay algunas condiciones y, sobre todo, varios consejos que vale la pena conocer antes de lanzarte a buscarlo.

Foto: Benito Martínez Gil

¿Cómo conseguir el Hot Wheels Legends 2026 Promo Car?

El Hot Wheels Legends 2026 Promo Tour se realizará del 15 de agosto al 5 de septiembre en diferentes Walmart Supercenter de la República Mexicana.

Durante las fechas participantes, quienes realicen una compra mínima de $699 pesos en productos participantes de Hot Wheels, Matchbox, Disney-Pixar Cars y Thomas & Friends podrán recibir el Hot Wheels Legends 2026 Promo Car.

Esta pieza no solo se vuelve coleccionable por ser solo una edición, sino que la promoción estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Algo importante es saber en qué debemos gastar, porque no se trata de llevarse un Promo Car y ya. De acuerdo con la información de la promoción, se entregará un Promo Car por cliente, por lo que una compra superior a los $699 pesos significa que podrás recibir 2 o más unidades.

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¿A qué hora llegar al Hot Wheels Legends Tour?

Aquí empieza el verdadero desafío. Hot Wheels tiene una comunidad de coleccionistas bastante grande y algunos aficionados llegan desde muy temprano para formarse y tener mayores posibilidades de encontrar determinadas piezas.

Por eso, si tienes pensado asistir, la primera recomendación que Hot Wheels nos hace es sencilla: llega temprano. Especialmente si estás buscando algún modelo específico o quieres tener mayores posibilidades de conseguir el Promo Car antes de que se agoten las existencias.

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Foto: Benito Martínez Gil

También puedes ir acompañado. Mientras una persona permanece en la fila, la otra puede puede ir al baño o ir a sentarse. Una vez dentro de la tienda, pueden dividirse para revisar diferentes exhibidores, siempre respetando las indicaciones de la tienda y de los organizadores.

Lleva una bolsa y define cuánto quieres gastar

Puede parecer un detalle menor, pero llevar una bolsa reutilizable que normalmente utilizamos en el supermercado puede resultar bastante práctico para colocar las piezas que vayas seleccionando.

Y aquí viene otro punto importante: no vayas pensando únicamente en los $699 pesos.

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Esa cantidad es la compra mínima para obtener el Promo Car, pero dentro de la tienda puedes encontrar piezas de diferentes precios, incluyendo modelos Premium y otras series que pueden elevar rápidamente el monto de tu compra.

Por eso, antes de asistir vale la pena establecer un presupuesto. Recuerda que superar los $699 pesos no significa que recibirás otro Promo Car, pues la promoción está limitada a una unidad por cliente.

Revisa antes qué Hot Wheels quieres comprar

Antes de ir al Hot Wheels Legends Tour, revisa qué modelos, colecciones o series te gustaría agregar realmente a tu colección. Incluso puedes hacer una pequeña lista o guardar fotografías de las piezas que estás buscando.

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De esta manera, cuando estés frente a los exhibidores tendrás una idea mucho más clara de qué buscar y podrás aprovechar los $699 pesos mínimos para comprar modelos que realmente quieras.

Además, recuerda que el atractivo del evento no se limita únicamente al Promo Car. Durante estas activaciones puedes encontrar diferentes modelos de Hot Wheels y otras líneas participantes, así que vale la pena revisar con calma antes de decidir.

Foto: Benito Martínez Gil

Fechas y Walmart participantes del Hot Wheels Legends 2026 Promo Tour

El recorrido comenzó el 15 de agosto y continuará durante las próximas semanas en diferentes puntos de México

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15 de agosto SC Miramontes · SC Gómez Morín · SC Cuitláhuac · SC Cuajimalpa · SC Villa Coapa · SC Clouthier

SC Miramontes · SC Gómez Morín · SC Cuitláhuac · SC Cuajimalpa · SC Villa Coapa · SC Clouthier 16 de agosto SC Universidad · SC Tepeyac · SC Satélite · SC Las Torres · SC Ciudad Jardín · SC Toluca

SC Universidad · SC Tepeyac · SC Satélite · SC Las Torres · SC Ciudad Jardín · SC Toluca 29 de agosto SC Tlalpan · SC Pachuca · SC Vallarta · SC Tláhuac · SC Taxqueña · SC Hiperplaza Texcoco

SC Tlalpan · SC Pachuca · SC Vallarta · SC Tláhuac · SC Taxqueña · SC Hiperplaza Texcoco 30 de agosto SC Toreo · SC Coacalco · SC Querétaro · SC San Manuel · SC Buenavista · SC Revolución

¿Cuándo termina Hot Wheels Legends México 2026?

El recorrido culminará el 5 de septiembre en Walmart Supercenter Plaza Oriente, donde se realizará la Gran Final de Hot Wheels Legends México 2026.

Durante el evento se dará a conocer el automóvil que representará a México en la Final Regional. También habrá exhibición de los vehículos finalistas, invitados especiales, actividades familiares y una selección de modelos die-cast Premium y de colección.

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