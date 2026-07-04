La organización de rescatistas mexicanos Topos Azteca, que se encuentran en Venezuela para buscar a víctimas de los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, informaron que aún no se irán de dicho país, porque continúa la búsqueda y señales de que hay vida debajo de toneladas de escombros en zonas como el municipio de Chacao, en Caracas.

También, el líder de los rescatistas, Don Héctor Méndez “El Topo Mayor”, comentó a EL UNIVERSAL que en sismos como el de Turquía en 2023, lograron rescatar personas con vida 17 días después de ocurrido el fenómeno natural que derrumbó miles de edificios y casas.

“Yo no vine a dormir, ni soy un turista. Nos estamos solidarizando con el pueblo de Venezuela. No nos iremos hasta que terminemos, expuso en breve entrevista telefónica mientras coordina las labores de rescate en un edificio en la zona conocida como Palos Grandes, en Caracas.

Lee también UNAM acopia 65 toneladas de ayuda para Venezuela tras terremotos; entrega a Ejército y Embajada en México

En un comunicado, la organización dio a conocer que “seguimos trabajando a esta hora en los edificios colapsados de Chacao”.

“No nos vamos a ir de Venezuela hasta que las autoridades nos lo indiquen o hasta el mes de agosto si es necesario. Nuestra misión es clara: agotar hasta la última posibilidad”, reafirmaron.

[Publicidad]

“Un equipo de búsqueda nos indicó que posiblemente hay vida en el sector que estamos rastreando. Al momento se desconoce si se trata de vida humana o de algún animalito, gato o perrito, ya que los sensores especializados marcaron actividad térmica”.

Lee también Tras terremotos en Venezuela, 29 connacionales son repatriados a México; "están en buen estado": informa Relaciones Exteriores

"Confirmamos que en esta misma zona también se encuentran personas fallecidas. Nuestras labores continúan con el máximo respeto por las víctimas y con la esperanza de encontrar sobrevivientes".

[Publicidad]

La otra célula de Topos Azteca labora por el extremo opuesto de este edificio, abarcando todos los flancos posibles para no dejar ningún espacio sin revisar.

"Seguimos con cámaras térmicas, binomios caninos y todo el personal técnico disponible", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft