La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que mantendrá una reunión en la Ciudad de México con una comisión del consejo purépecha con la intención de atender la situación de seguridad que enfrenta esta región de Michoacán, donde se concentra una docena de municipios con altos niveles de violencia.

Durante la presentación de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, la mandataria federal explicó que el encuentro permitirá abordar con mayor profundidad las preocupaciones de las comunidades, al considerar que una asamblea pública no es el espacio adecuado para discutir temas sensibles relacionados con la seguridad.

“Vamos a tener una reunión en la Ciudad de México con una comisión que ustedes decidan del consejo para revisar el tema de seguridad. Nos comprometimos a fortalecer la atención y también las formas tradicionales de seguridad que tienen las comunidades”, comentó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Cherán, Michoacán, durante la presentación de avances del Plan de Juticia del Pueblo Purépecha. Foto: Especial

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Instalarán C2 en Cherán

Como parte de las acciones anunciadas, Sheinbaum informó que en Cherán se instalará un Centro de Control y Comando (C2), con el objetivo de ampliar la videovigilancia y reforzar las capacidades de respuesta de las autoridades.

Además, informó que el Hospital de Cherán contará con un área especializada para hemodiálisis y aseguró que se impulsará el fortalecimiento de las empresas comunitarias como parte del desarrollo económico de la región.

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Inversión al pueblo purépecha

En materia de inversión, indicó que el gobierno federal ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos para el pueblo purépecha, recursos destinados a proyectos de salud, educación, infraestructura, caminos, seguridad y otras obras definidas por medio de asambleas comunitarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Cherán, Michoacán, durante la presentación de avances del Plan de Juticia del Pueblo Purépecha. Foto: Especial

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“Los planes de justicia no se hacen en una oficina del gobierno, se construyen con las comunidades. Son ustedes quienes determinan las prioridades y, con base en ello, se asignan los recursos”, afirmó.

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Acompañada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del ejecutivo destacó que México atraviesa una etapa en la que prevalece la defensa de la soberanía nacional y llamó a mantener una relación de igualdad con cualquier país.

Por último, envió un mensaje de respaldo a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria” por su aportación al desarrollo económico de ambos países y reiteró que su gobierno continuará defendiéndolos.

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