La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una reunión en Palacio Nacional con representantes de empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), como parte de la estrategia del Plan México para impulsar nuevas inversiones y la generación de empleos.

Al informar sobre el encuentro, la mandataria señaló que recibió a empresas del sector IMMEX y destacó que, mediante el Plan México, su gobierno busca fomentar “más inversiones y mejores empleos” en el país.

Al término de la reunión, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón, expresó el respaldo del sector industrial a la postura del gobierno mexicano tras la decisión de Estados Unidos de no extender por 16 años adicionales la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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“La industria apoya lo que se dijo hoy; tenemos diez años para que esto camine y es una buena noticia, porque hay certeza de que por lo menos tenemos diez años para hacer, y yo creo que habrá cosas importantes y buenas para México”, afirmó.

Malagón aseguró que existe “toda la confianza en el T-MEC” y consideró que el nuevo escenario responde a la actual coyuntura geopolítica, por lo que llamó a seguir trabajando y confiando en el potencial económico del país.

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Por su parte, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González, informó que se acordó dar seguimiento a los planteamientos realizados durante el encuentro y volver a reunirse en aproximadamente dos meses para evaluar avances con las distintas dependencias designadas por la presidenta.

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Respecto a la situación del sector de autopartes, González explicó que, al cumplir con las reglas del T-MEC, la industria no enfrenta aranceles en ese rubro; sin embargo, reconoció que los gravámenes al acero y al aluminio sí representan un impacto.

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“Debemos decir que estamos en una situación de continuo de negociaciones positiva para autopartes, esperemos que mejore para todos estos estados”, señaló.

Sobre la decisión de no ampliar la vigencia del T-MEC por 16 años más, el dirigente empresarial sostuvo que, aunque no se trata del escenario ideal, existe confianza en el panorama económico.

“No hay mundo ideal, pero estamos bien. Podemos estar mejor, sí, pero estamos muy bien. Certidumbre sí hay. Certidumbre hay, vienen inversiones nuevas”, concluyó.

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