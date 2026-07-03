Luego que ayer el FBI donó a un museo de Nuevo México la avioneta que transportó a los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desde México hasta EU donde fueron arrestados en julio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Gabinete de Seguridad revisar el caso.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina desde Morelia, Michoacán, la jefa del Ejecutivo federal indicó que será la próxima semana cuando comente sobre este tema.

“Presidenta, ayer el FBI donó la avioneta donde trasladaron al hijo del Chapo”, se le cuestionó.

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“Sí, vamos a revisar, ayer vimos el reportaje de `Pie de Nota´. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores también al Gabinete de Seguridad que hicieran esta revisión y si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema”, contestó.

“¿Con esto se confirma la participación del FBI, Presidenta”?”, se le insistió en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

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“Ya la próxima semana hablamos de este tema si les parece”, respondió.

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