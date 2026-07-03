Morelia, Mich.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe temor para visitar Michoacán y afirmó que el Gobierno de México mantiene presencia permanente en las regiones con mayores problemas de seguridad mediante operativos, reuniones con autoridades locales y programas federales.

Cuestionada sobre por qué no ha acudido recientemente a Uruapan o a la región de Tierra Caliente, la mandataria respondió que la atención a esos municipios no depende únicamente de sus visitas, sino del trabajo constante de las dependencias federales.

“No he estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado de inmediato se atiende”, afirmó.

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Elemento de la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destacó que su administración construye un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz y analiza apoyar la construcción de un espacio deportivo para el municipio.

La Presidenta explicó que su agenda contempla recorridos por todo el país, por lo que la presencia del Gobierno federal también recae en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quienes, dijo, han acudido en varias ocasiones a Michoacán y han sostenido reuniones con presidentes municipales.

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“Vamos a seguir visitando Michoacán. La presidenta va a todo el país, pero está la presencia del general secretario y del secretario de Seguridad, que han asistido cerca de tres o cuatro veces a Uruapan”, señaló.

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Respecto a la estrategia contra la extorsión, Sheinbaum reconoció que se trata de un delito complejo que requiere no sólo la captura de líderes criminales, sino también labores de inteligencia y la colaboración ciudadana.

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“El tema de la extorsión es un tema complejo… requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación de la ciudadanía. Ahora, con la ley contra la extorsión, ya no es necesario denunciar directamente ante la fiscalía; con una denuncia anónima se atiende de manera directa”, sostuvo.

La mandataria añadió que durante su gira por Michoacán visitará Cherán para supervisar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, compromiso que calificó como el primero que asumió para la entidad.

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