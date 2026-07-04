La comunidad ambientalista está de luto, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero confirmó que el activista y comunicador, Manuel Alejandro Moreno Serna, mejor conocido en redes sociales como Alex Serna, fue hallado sin vida en Zihuatanejo, después de reportar su desaparición el pasado 20 de junio.

De acuerdo con el informe, el cuerpo de Serna se encontró en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), asimismo, según el personal el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y con presuntas señas de tortura.

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Alex Serna. Foto: Redes sociales oficiales

¿Cuál fue la última publicación del activista Alex Serna?

Con ayuda de un dron y su celular, el activista logró documentar material clave para los videos de denuncia que compartía en su página de Facebook con más 26 mil seguidores. El material audiovisual señaló a inmobiliarias por presuntas ventas ilegales de terrenos en el estado y también a empresarios por mal manejo de las tierras.

En ese sentido, en su último video que fue publicado el día de su desaparición, denunció a un empresario extranjero por presuntamente operar una empresa deshidratadora de mango sin permisos ambientales en la comunidad de La Saladita, afectando el suelo y el agua de la región.

En el video, Serna explicó que llevaba trabajando en el caso desde el año 2024, analizado las regulaciones ante CONAGUA y la SEMARNAT de la empresa que ha operado en el municipio de La Unión desde el 2017.

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“El extranjero se roba el agua, no cuenta con los permisos de CONAGUA. La misma agua que contamina la usa para sus productos, ha creado una cadena de contaminación”, aseveró el activista.

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Con información de Arturo de Dios Palma

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