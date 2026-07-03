¡Todas las vidas importan! Después de los terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, las labores de rescate continúan con la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

En ese sentido, por medio de redes sociales se viralizó el conmovedor rescate de un pequeño loro que sobrevivió 9 días bajo los escombros de un edificio en ruinas en la ciudad de La Guaira, quien fue auxiliado rápidamente por el equipo de Bomberos del Estado de Miranda.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las últimas cifras oficiales, hasta el momento se han reportado a más de 2 mil 200 personas fallecidas y más de 11 mil heridos. Asimismo, según la ONU fueron reportados alrededor de 50 mil desaparecidos.

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labores de rescate en Venezuela. Foto: Especial

Loro es rescatado por bomberos tras 9 días bajo escombros en Venezuela

“Mi niño, sobreviviste”, fue la frase con la que recibieron al ave que se encontraba bajo los escombros del apartamento número 8, en una zona conocida como la Opp033.

El video fue compartido por el equipo de rescate, quienes mencionaron que al ser localizado entre el edificio en ruinas, el loro se convirtió en el único sobreviviente de ese departamento y decidieron rebautizarlo con el nombre de “Panchito”.

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Tras darle la bienvenida al mundo exterior, los bomberos le dieron un poco de agua, además se logra observar al ave beber el líquido con desesperación, conmoviendo a miles de usuarios.

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