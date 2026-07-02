El pasado 24 de junio dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la zona centro de Venezuela, dejando a varias ciudades entre escombros.

De acuerdo con la BBC, hasta el momento se han registrado oficialmente al menos 2 mil 200 personas fallecidas y mas de 11 mil heridos. Asimismo, según la ONU se ha reportado una cifra de 50 mil desaparecidos.

Entre el dolor del país latinoamericano, la solidaridad de los mexicanos se ha hecho presente a través de la ayuda humanitaria que continúa enviando desde distintos puntos gracias a diversas iniciativas de la sociedad civil para apoyar.

Leer también Terremotos en Venezuela: Él es “Tsunami”, el perro rescatista que apoya en labores de búsqueda; conoce su historia

Conoce las direcciones de los centros de acopio. Foto: Especial

¿Qué artículos donar a Venezuela?

Ante la desgracia, los artículos de primera necesidad, insumos médicos, así como alimentos no perecederos, suman una importante ayuda para las familias que han perdido sus hogares tras los sismos que dejaron severos daños en ciudades como Caracas y La Guaira.

Alimentos no perecederos : Agua embotellada, Atún, frijoles en lata, galletas, leche en polvo, café soluble, aceite de cocina, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal.

: Agua embotellada, Atún, frijoles en lata, galletas, leche en polvo, café soluble, aceite de cocina, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal. Artículos de higiene personal : Papel de baño, pañales, toallas sanitarias, tampones, desodorante, ropa interior nueva, cepillos y pastas de dientes, jabón, shampoo, gel antibacterial e insumos de limpieza.

: Papel de baño, pañales, toallas sanitarias, tampones, desodorante, ropa interior nueva, cepillos y pastas de dientes, jabón, shampoo, gel antibacterial e insumos de limpieza. Insumos médicos: Alcohol, gasas, vendas, guantes de uso médico, suero en polvo, curitas, inhaladores, tiras reactivas, analgésicos.

Personas organizan y reciben donaciones en un centro de acopio en Maracaibo, Venezuela. Foto: EFE

Lista actualizada de centros de acopio

Por medio de redes sociales, el Gobierno de la CDMX en conjunto con Protección Civil, dieron a conocer que se instalaron 21 centros de acopio en puntos estratégicos de la ciudad.

[Publicidad]

Boletín Informativo: INSTALA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CENTROS DE ACOPIO EN APOYO A NUESTROS HERMANOS VENEZOLANOS TRAS SISMO:



Enlace: https://t.co/Mlbl3NsSyZ



En la #CapitalDeLaTransformación, #TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dMx0WrTPyM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 1, 2026

Embajada de Venezuela en México: Calle Schiller 326, Polanco, CDMX

Cámara de Diputados: Av. Congreso de la Unión 66, El Parque, Venustiano Carranza, CDMX

Alcaldía Azcapotzalco, Tlalpan e Iztapalapa: Busca el centro de acopio en la explanada de cada alcaldía.

[Publicidad]

🤝 La solidaridad también transforma vidas.



En Azcapotzalco nos sumamos al apoyo para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela, habilitando un Centro de Acopio para recibir artículos de primera necesidad.



Cada donación cuenta y puede hacer una gran diferencia para… pic.twitter.com/NRDV5ZNj8S — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) July 2, 2026

MuvLab: La comunidad digital en redes sociales está compartiendo la dirección del espacio de coworking como centro de acopio en Uxmal 520 colonia Narvarte, Benito Juárez, CDMX. Donde diariamente se envía ayuda a Venezuela y constantemente se actualiza el listado de objetos de primera necesidad que se requieren.

Cabe destacar que la Brigada de Rescate Topos, recientemente informó que sus centros de acopio en Iztapalapa y Ciudad de los Deportes se encuentran llenos y han dejado de recibir donativos hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de sus actualizaciones en redes sociales.

De igual manera, el centro de acopio de UNAM, dejará de estar habilitado este 3 de julio.

[Publicidad]

En los casos de la Cruz Roja y Save the Children México, por cuestiones de logística únicamente están aceptando donativos económicos a través de sus cuentas oficiales.

#CruzRoja Mexicana mantiene activa su labor humanitaria en apoyo a Venezuela.



Tu donativo contribuye a fortalecer las acciones del equipo especializado que trabaja en campo.



Súmate desde los canales oficiales:https://t.co/SneDaM4Ogr pic.twitter.com/N8mgSdxK5Y — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026

Finalmente, para consultar centros de acopio se habilitó el directorio digital comunitario Centro de Ayuda Vzla donde se encuentran dados de alta con más de 700 centros verificados en todo el mundo. Al ingresar a la página coloca tu país y ciudad para dirigirte a la dirección más cercana donde puedes aportar.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

[Publicidad]

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs