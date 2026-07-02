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El pasado 24 de junio dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la zona centro de Venezuela, dejando a varias ciudades entre escombros.
De acuerdo con la BBC, hasta el momento se han registrado oficialmente al menos 2 mil 200 personas fallecidas y mas de 11 mil heridos. Asimismo, según la ONU se ha reportado una cifra de 50 mil desaparecidos.
Entre el dolor del país latinoamericano, la solidaridad de los mexicanos se ha hecho presente a través de la ayuda humanitaria que continúa enviando desde distintos puntos gracias a diversas iniciativas de la sociedad civil para apoyar.
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¿Qué artículos donar a Venezuela?
Ante la desgracia, los artículos de primera necesidad, insumos médicos, así como alimentos no perecederos, suman una importante ayuda para las familias que han perdido sus hogares tras los sismos que dejaron severos daños en ciudades como Caracas y La Guaira.
- Alimentos no perecederos: Agua embotellada, Atún, frijoles en lata, galletas, leche en polvo, café soluble, aceite de cocina, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal.
- Artículos de higiene personal: Papel de baño, pañales, toallas sanitarias, tampones, desodorante, ropa interior nueva, cepillos y pastas de dientes, jabón, shampoo, gel antibacterial e insumos de limpieza.
- Insumos médicos: Alcohol, gasas, vendas, guantes de uso médico, suero en polvo, curitas, inhaladores, tiras reactivas, analgésicos.
Lista actualizada de centros de acopio
Por medio de redes sociales, el Gobierno de la CDMX en conjunto con Protección Civil, dieron a conocer que se instalaron 21 centros de acopio en puntos estratégicos de la ciudad.
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Embajada de Venezuela en México: Calle Schiller 326, Polanco, CDMX
Cámara de Diputados: Av. Congreso de la Unión 66, El Parque, Venustiano Carranza, CDMX
Alcaldía Azcapotzalco, Tlalpan e Iztapalapa: Busca el centro de acopio en la explanada de cada alcaldía.
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MuvLab: La comunidad digital en redes sociales está compartiendo la dirección del espacio de coworking como centro de acopio en Uxmal 520 colonia Narvarte, Benito Juárez, CDMX. Donde diariamente se envía ayuda a Venezuela y constantemente se actualiza el listado de objetos de primera necesidad que se requieren.
Cabe destacar que la Brigada de Rescate Topos, recientemente informó que sus centros de acopio en Iztapalapa y Ciudad de los Deportes se encuentran llenos y han dejado de recibir donativos hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de sus actualizaciones en redes sociales.
De igual manera, el centro de acopio de UNAM, dejará de estar habilitado este 3 de julio.
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En los casos de la Cruz Roja y Save the Children México, por cuestiones de logística únicamente están aceptando donativos económicos a través de sus cuentas oficiales.
Finalmente, para consultar centros de acopio se habilitó el directorio digital comunitario Centro de Ayuda Vzla donde se encuentran dados de alta con más de 700 centros verificados en todo el mundo. Al ingresar a la página coloca tu país y ciudad para dirigirte a la dirección más cercana donde puedes aportar.
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