San Cristóbal de las Casas, Chis. - Seis presuntos criminales, cinco hombres y una mujer, fueron detenidos en un operativo que realizaron tropas de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Federal y Estatal, en Jiquipilas, municipio donde en los últimos días se han registrado múltiples hechos de violencia, desapariciones forzadas y el desafuero de la alcaldesa del Morena, Blanca Yanet Chiu López, que buscaba reelegirse en el cargo.

Fuentes oficiales dieron a conocer que los soldados y policías realizaron un allanamiento el viernes, en una casa de seguridad ubicada en pleno centro de Jiquipilas, donde detuvieron a los cinco hombres y la mujer, que eran parte de un grupo criminal.

En la vivienda, fue hallada una ametralladora Browning M2, calibre 50 mm, con capacidad para dañar vehículos blindados.

También fueron halladas cinco armas largas, cuatro fusiles AK-47, 16 cargadores, cientos de cartuchos y cien dosis de cristal.

En la vivienda, hallaron una ametralladora, cinco armas largas, cuatro fusiles, 16 cargadores, cientos de cartuchos y cien dosis de cristal. | Foto: Ilustrativa, archivo, especial

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Los cinco hombres fueron identificados como: José H.C., Jacobo T.R., Ezequías T.R., José Luis R.N., Gerardo D.C. y la mujer como Rosalba R.Z.

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Los seis detenidos, las armas de fuego, los cartuchos y la droga fueron trasladados hacia el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en próximas horas.

Hace unos días, fue levantado el hijo del delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Guerrero y exsecretario de Obras Públicas en Chiapas, Jorge Bentancourt Esponda, identificado como José Rodrigo Betancourt Ruiz.

Pero en el municipio se han registrado desapariciones forzadas de personas, enfrentamientos armados y emboscadas en contra del Ejército y la Policía.

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JACL/cr