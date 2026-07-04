En un día laborable, el 24 de junio, la alcaldesa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del municipio de Villaflores, Valeria Rosales, su padre Mariano Rosales y su pareja, asistieron al partido de fútbol entre México y la República Checa, que se realizó en el Estadio Azteca, donde pagaron boletos en la zona VIP, que de acuerdo a la FIFA tienen un costo de 80 mil pesos.

En videos que publicaron en redes sociales, a los integrantes de la familia Rosales se les ve en la zona VIP, donde festejan los goles de México, en un día laborable, como es el 24 de junio.

Hasta ahora, la alcaldesa Valeria Rosales no ha emitido ninguna comunicación para saber el monto que gastó en las tres entradas al estadio, que pueden estar valoradas en 240 mil pesos, más los boletos de avión, alimentación, hospedaje, traslados de aeropuertos y otros

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En videos que publicaron en redes sociales, a los integrantes de la familia Rosales, se les ve en la zona VIP, donde festejan los goles de México, en un día laborable, como es el 24 de junio. | Foto: Especial.

De acuerdo a transparencia, Valeria Rosales tiene un salario mensual de 70 mil pesos, pero el costo del boleto en zona VIP es de 80 mil pesos.

En redes sociales, los habitantes de Villaflores criticaron los excesos de la alcaldesa y su padre, que fue presidente municipal en el periodo (2018-2024) y le heredó el cargo a su hija.

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Después del video del partido entre México y República Checa, los miembros de la familia Rosales ya no han vuelto a hacer más publicaciones del partido, pero en Villaflores, aseguran que este domingo presenciarán el encuentro entre México y Reino Unido, por lo que habrían erogado unos 720 mil pesos, sin contar otros gastos.

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JACL