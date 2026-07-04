Nezahualcóyotl, Méx.- En el Estado de México se registra una derrama económica positiva con incrementos del 15% y hasta el 70% en las ventas que reportan establecimientos como comercios, restaurantes, hoteles, servicios turísticos y plataformas digitales de reparto de alimentos y servicio de taxi, informó la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González.

La funcionaria mexiquense recordó que la previsión de derrama económica para la entidad es de 7 mil 960 millones de pesos, lo que incluye a todos los sectores económicos que, actualmente, están experimentando mayor dinamismo e incremento en sus ventas y afluencia de visitantes.

“Hay una diversidad de sectores que están beneficiándose de esto, lo cual ayuda mucho a tener una época muy buena de verano y para poder mantener e incrementar incluso los empleos”, mencionó Laura González.

La titular del área de Desarrollo Económico en el gobierno del Estado de México dio a conocer que realizan sondeos permanentes en torno a cada partido de México.

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La titular del área de Desarrollo Económico en el gobierno del Estado de México dio a conocer que realizan sondeos permanentes en torno a cada partido de México. | Foto: Arturo Contreras.

Por ejemplo, restaurantes y bares han tenido incrementos en ingresos hasta en 30%; plataformas que entregan alimentos a domicilio, en promedio de 40%, y hubo una que reportó hasta el 70% de aumento.

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Las plataformas de transporte reportan en promedio incremento del 47%; centros comerciales del 15%; y tiendas de autoservicio de hasta 40%.

“Todos estos giros en las fechas, en las cifras, de los partidos. Algunos de ellos, por ejemplo, las tiendas de autoservicio, un día antes, pero el resto de los giros registra estos repuntes en la fecha de los partidos”, dijo González.

También sostuvo que la mayoría del consumo es local y no precisamente de gente del extranjero.

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