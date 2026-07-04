Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegaron operativos de atención, al mismo tiempo que reforzaron los trabajos preventivos previo al partido de octavos de final del Mundial 2026, entre México e Inglaterra.

Como parte del operativo Tlaloque 2026, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendieron un encharcamiento en la calle Laguna del Carmen, colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

También respondieron a una anegación en Periférico y Conscripto, colonia Periodista, donde el problema fue ocasionado por el taponamiento de accesorios del drenaje debido a la acumulación de basura y hojarasca.

El taponamiento de accesorios del drenaje es debido a la acumulación de basura y hojarasca. Foto: Segiagua

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Otro de los puntos afectados fue el bajo puente de Marina Nacional y Circuito Interior, en los límites de las colonias Verónica Anzures y Tlaxpana, donde personal de Segiagua realizó labores para abatir los niveles de agua acumulada.

En tanto, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, cuadrillas realizaron trabajos de desazolve y limpieza de accesorios de la red de drenaje sobre la calle 71 para mejorar el desfogue del agua pluvial.

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Lluvia en CDMX (04/07/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lluvias afectan a viviendas

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en viviendas. En Circuito Interior Melchor Ocampo y Francisco Díaz Covarrubias, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, dos departamentos ubicados a desnivel registraron ingreso de agua con tirantes de aproximadamente 25 centímetros y una superficie afectada de 60 metros cuadrados.

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Remando en el Circuito de la #cdmx. pic.twitter.com/LBAnOYCR0N — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) July 5, 2026

Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevó a cabo labores de extracción de agua mediante bombas de achique, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizó trabajos de desazolve en la red de drenaje.

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fuerte lluvia e inundaciones en la cdmx, san miguel chapultepec pic.twitter.com/5GQYpIIBqN — Héctor Peligro Gómez (@eseweyeschido_) July 4, 2026

La SGIRPC también activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, donde se pronosticaron precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros entre las 17:45 y las 20:00 horas.

Mientras anunció la Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, debido a lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo.

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Lluvia en CDMX (04/07/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Refuerzan trabajos preventivos por México vs Inglaterra

De cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra –que se jugará este domingo– el Gobierno de la Ciudad de México reforzó las acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones en Paseo de la Reforma, donde se prevé una importante concentración de aficionados.

Segiagua efectuó labores de desazolve de la red de drenaje y lavado de accesorios hidráulicos sobre Paseo de la Reforma. Foto: Segiagua.

La Brigada de la Segiagua efectuó labores de desazolve de la red de drenaje y lavado de accesorios hidráulicos sobre Paseo de la Reforma, en puntos como Amberes y los carriles centrales con sentido al oriente, la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc y la Glorieta del Ahuehuete.

Impresionante tormenta golpeó esta tarde a Ciudad de México #CDMX. ⛈️ ¿Te tocó? Cuéntanos cómo te afectó la lluvia.



Vista Poniente desde Torre Latino. #timelapse

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jecg/cr