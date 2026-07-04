El gobierno de Estado de México invitó a la ciudadanía a mirar el partido de futbol entre Inglaterra y México, a celebrarse en el Estadio Ciudad de México el 5 de junio a las 18:00 horas, en 14 puntos de dicha entidad.

De acuerdo con la secretaria de cultura y turismo, Nelly Carrasco, habrá transmisión en vivo de esta justa deportiva de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en:

Aculco

El Oro

Ixtapan de la Sal

Jilotepec

Malinalco

Metepec

Otumba

San Martín de las Pirámides

Tenayuca-Santa Cecilia

Teotihuacán

Tepotzotlán

Toluca de Lerdo

Tonatico

Valle de Bravo

La secretaria de cultura y turismo del Estado de México, Nelly Carrasco. Foto: Especial

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Fiestas futboleras en 11 municipios

Además de las transmisiones, en 11 municipios de la zona oriente del Estado de México habrá fiestas futboleras con actividades gratuitas como cascaritas, conciertos de bandas, corredores gastronómicos, DJs, rifas, entre otras actividades recreativas. En la lista están:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco

Autoridades calculan de dicha Copa del Mundo dejará en el Edomex una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos. La secretaria de desarrollo económico, Laura González, dijo que durante los partidos de futbol de la Selección Mexicana, hubo aumentos de entre 15 y 70 por ciento en comercios, hoteles, restaurantes, servicios turísticos, etcétera.

La secretaria de desarrollo económico del Estado de México, Laura González Hernández. Foto: Especial

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Despliegue de seguridad

El secretario de seguridad, Cristóbal Castañeda, anunció que se cuenta con despliegue operativo de 2 mil 297 elementos y 334 unidades, los cuales vigilan pueblos y barrios mágicos.

El secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda. Foto: Especial

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