Hace 40 años, la Selección de Inglaterra sufrió una de las derrotas más recordadas de la historia del futbol, al ser superados por Argentina en cuartos de final del Mundial México 1986 con dos goles icónicos de Diego Armando Maradona. Esos fantasmas siguen presentes aunque Thomas Tuchel, actual entrenador de los Tres Leones, asegura que no piensan en el pasado y quieren escribir su propia historia.

“Creo que todos recuerdan esos icónicos goles que se anotaron, fue una gran derrota para el equipo inglés y es doloroso, todavía duele, pero no estamos acá por revancha, es el mismo estadio, pero no es el mismo rival y si lo fuera no tiene sentido, venimos a escribir nuestra propia historia y estamos listos”, mencionó Tuchel en conferencia de prensa antes del partido.

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Inglaterra no enfrentará un escenario agradable, ahora jugará contra la Selección Mexicana en octavos de final contra más de 80 mil personas que van a apoyar al Tri. El entrenador campeón de la Champions League con el Chelsea confesó que “sabe todo” de la Selección Mexicana.

“Sabemos todo de México. Desde que están ahora en el top 10 del ranking y que tuvieron buenos resultados en sus últimos partidos, no sólo en la Copa del Mundo, desde marzo que jugaron con Bélgica, Portugal, vimos esos partidos, los analizamos, y sabemos que son flexibles, cambian sus defensas durante el partido de alta a baja presión, lo hacen con fluidez, y cuando atacan lo hacen con muchos jugadores en el medio, hay muchas situaciones de las que estamos enterados, creo que estamos preparados, vimos sus fortalezas, intentaremos explotar sus debilidades, con mucho respeto, pero estamos conscientes de que necesitamos tener nuestra mejor versión ofensivamente y defensivamente para alcanzar nuestro objetivo que es vencer a México”, declaró Tuchel.

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Al llegar al estadio Ciudad de México, a Tuchel lo invadió una sensación de estar presente en un templo del futbol.

“Al entrar sentí que este será un partido auténtico de la Copa del Mundo, es un lugar icónico, y será un partido masivo. Un partido de eliminación contra México en el Azteca es icónico y lo sentimos”, mencionó.