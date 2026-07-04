Tras las lluvias registradas la tarde de este sábado, el Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios en la línea 3.

El servicio, que atraviesa por el Bosque de Chapultepec, fue interrumpido debido a una tormenta eléctrica registrada en la zona poniente de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el Cablebús informó que cuando las condiciones meteorológicas mejoren, el funcionamiento de las cabinas será reestablecido.

#CablebúsInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 4, 2026

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Momentos antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había activado la alerta amarilla por posibles lluvias fuertes y caída de granizo en toda la capital para la tarde y noche de este 04 de julio.

#Reportando ⛈️ | ¡También graniza en la #MiguelHidalgo, #CDMX! Lluvia viene acompañada de ráfagas de viento. 🔴



🧊⛈️ Así se observa la caída de granizo pequeño sobre la Avenida Observatorio, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo (cerca con Álvaro Obregón).



⚠️ La precipitación… pic.twitter.com/EVy0YDmEwX — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

vr/cr