Metrópoli | 04-07-26 | 17:25 |

Tras las registradas la tarde de este sábado, el Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios en la .

El servicio, que atraviesa por el , fue interrumpido debido a una tormenta eléctrica registrada en la zona poniente de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el Cablebús informó que cuando las condiciones meteorológicas mejoren, el funcionamiento de las cabinas será reestablecido.

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Momentos antes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había activado la alerta amarilla por posibles lluvias fuertes y caída de granizo en toda la capital para la tarde y noche de este 04 de julio.

vr/cr

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