Cd. Juárez, Chih. - Este sábado se dio inicio a la XXXI Cabalgata Villista 2026 en Ciudad Juárez, uno de los eventos ecuestres más representativos de Chihuahua.

Son 19 años de esta tradición en Ciudad Juárez, de los 31 años que tiene de formación la actividad, indicó Héctor Lozoya Ávila, coordinador de la Vertiente Norte de la Cabalgata Villista.

“Este año esperamos visitantes de otras ciudades del país, como es el caso de Guadalajara, asimismo de Estados Unidos, que ya han confirmado algunas personas de Arizona”, señaló.

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La salida de la cabalgata fue en el Umbral del Milenio, donde los participantes, quienes irán arriba sin caballo, llegarán primero al Rancho El 70. | Foto: Especial.

La salida de la cabalgata fue en el Umbral del Milenio, donde los participantes, quienes irán arriba sin caballo, llegarán primero al Rancho El 70, para continuar posteriormente por Villa Ahumada, Estación Moctezuma, Rancho Tinaja Lisa, Nuevo Delicias, Sacramento, la ciudad de Chihuahua, Alamillo, Satevó, El Faro, Valle de Zaragoza, Sapién e Hidalgo del Parral, donde el 18 de julio se realizará el tradicional desfile de clausura.

Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, destacó que esta tradicional cabalgata fortalece la identidad histórica de Chihuahua, además de impulsar el turismo y la actividad económica.

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En su edición anterior, la Cabalgata Villista reunió a más de 9 mil 300 cabalgantes y cerca de 20 mil espectadores, con una derrama monetaria estimada en 23.2 millones de pesos.

En su edición anterior, la Cabalgata Villista reunió a más de 9 mil 300 cabalgantes. | Foto: Especial.

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Se prevé que sean miles de jinetes quienes en esta ocasión recorrerán más de 600 kilómetros a lo largo de 14 días desde Ciudad Juárez hasta Hidalgo del Parral, conmemorando la memoria, historia y ruta del general Francisco Villa.

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De acuerdo con datos oficiales, la Cabalgata Villista comenzó en 1996, fue fundada por el señor José Socorro Salcido Gómez, organizada originalmente con un recorrido de 27 kilómetros hacia Hidalgo del Parral, con el propósito de conmemorar el aniversario luctuoso del General de la División del Norte Francisco Villa, y la Fundación de Hidalgo del Parral.

Además, se pretendió honrar la memoria de los revolucionarios villistas que recorrieron el Estado de Chihuahua cabalgando durante el movimiento armado de 1910, reconociendo así el papel que representó la caballería en las hazañas militares del general Francisco Villa durante la Revolución.

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JACL/cr