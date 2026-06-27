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Ciudad Juárez, Chih. - La tarde del sábado, colectivos de familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud se manifestaron a un año del hallazgo de los 386 cuerpos.
La manifestación inició en la funeraria Latinoamericana, una de las señaladas por los familiares en el caso, para de ahí partir hacia la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dora Elena Delgado, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, dio a conocer que por los 386 cuerpos que fueron encontrados apilados en el crematorio, se vieron afectadas al menos mil 500 familias, por lo cual la exigencia a un año del hallazgo es de no más impunidad, no más corrupción y de justicia.
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Los manifestantes portan consigo mantas con mensajes de justicia y de exigencia de acciones a las autoridades, sobre todo para los funcionarios de Coespris involucrados en el caso, así como para la recaptura del dueño del crematorio identificado como José Luis A. C., quien fue liberado por juez federal y ahora se espera la ficha roja para poder detenerlo de nuevo.
A la fecha, de los 386 cuerpos encontrados, la FGE informó que restan 135 por identificar.
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A la acción se unió el colectivo Memoria, Dignidad y Justicia, quienes dijeron que en la Fiscalía llevarían a cabo la colocación de un memorial permanente en forma de cruz, como recordatorio de los 386 cuerpos encontrados en el crematorio.
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JACL/cr
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