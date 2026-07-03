Culiacán, Sin. - En una reunión con su gabinete que presidió a distancia por estar en proceso de recuperación de su segunda maternidad, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, recomendó, entre otros temas, el reforzamiento de los operativos de seguridad en los destinos turísticos, ante la cercanía del periodo vacacional.

La ejecutiva estatal, que aún convalece en su casa tras el nacimiento de su hija registrado el pasado miércoles en la capital del estado, trató diversos temas y giró instrucciones a sus colaboradores para que, durante su ausencia física en sus oficinas, no se detengan los programas y acciones.

En la reunión, escuchó sobre los avances en los pagos de los apoyos a la tonelada de maíz, ya que por primera vez en la historia de la agricultura, el Estado aporta recursos públicos para apoyar a los productores de grano.

En la reunión con su gabinete, escuchó sobre los avances en los pagos de los apoyos a la tonelada de maíz, ya que por primera vez en la historia de la agricultura, el Estado aporta recursos públicos para apoyar a los productores de grano. | Foto: Especial.

Sobre la actividad del campo, dio a conocer que el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos, se encuentra en China, dando seguimiento a los acuerdos para exportar sorgo a dicho país, luego que funcionarios asiáticos realizaran una visita a Topolobampo.

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En dicha reunión que presidió a distancia, instruyó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Félix Niebla, preparar la entrega de nuevas plazas a maestros de la sección 53 del SNTE y estar pendiente de la rehabilitación de las escuelas durante el periodo vacacional.

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En la reunión que presidió a distancia, instruyó a la Secretaría de Educación Pública del Estado preparar la entrega de nuevas plazas a maestros. | Foto: Especial.

La gobernadora interina dispuso que se continúen con tareas específicas de atención a la población de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, a través del centro de atención que hace unas semanas inauguró, a fin de otorgar cursos de verano en dos escuelas de esa zona.

Instruyó que, como parte de los programas, a través de ICATSIN se ofrezcan cursos de aprendizaje de oficios y se desarrollen actividades culturales y deportivas, en beneficio de la población en general de esa sindicatura.

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