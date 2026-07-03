Culiacán. - Se investiga el origen de una explosión de dos tanques de gas almacenados en una vivienda del fraccionamiento Valle Bonito Dos, de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, donde dos adultos resultaron heridos y un vehículo destruido.

La madrugada de este viernes una fuerte explosión que cimbró varias viviendas cercanas de dicho fraccionamiento alertó a los cuerpos de auxilio y de seguridad pública al desconocer el origen de este siniestro.

Lee también Ola de violencia deja tres hombres muertos en Santiago Pinotepa, Oaxaca; hay un médico entre las víctimas

El personal de bomberos, la Cruz Roja y de Protección Civil que arribaron al lugar se percataron que en la entrada de una vivienda se encontraba un vehículo calcinado y en el interior del inmueble dos personas solicitaron ayuda por estar lesionados.

Los paramédicos y bomberos ingresaron a la vivienda siniestrada por la explosión y les brindaron las primeras curaciones a Simón “N” y Lidia “N”, los cuales fueron llevados a un hospital para su atención.

En el interior de la casa donde se produjo la explosión y se incendió, fueron localizados 12 cilindros más de gas almacenados, por lo que Protección Civil inició una investigación sobre este hallazgo y evalúan los daños a la vivienda para determinar el estado de la estructura del inmueble.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl