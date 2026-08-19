La especialista en arte novohispano e investigadora emérita del INAH María del Consuelo Maquívar recibió un homenaje ayer como parte de las actividades de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), por su destacada trayectoria en el análisis y divulgación de la historia del arte virreinal.

Presente en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, Consuelo Maquívar agradeció a “Dios que me ha permitido llegar a este día sana, bueno, a veces medio loca, pero bien; hoy en la mañana hablando con él, se lo dije. Y desde luego, muy afortunada de estar rodeada en este lugar de mi familia, mis amigos queridísimos de toda la vida, y ustedes, colegas del Instituto y de todas partes, se los agradezco mucho”.

Luego, la historiadora refirió que ha vivido rodeada de pinturas de Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, Miguel Cabrera, así como de porcelanas chinas, marfiles orientales, objetos litúrgicos españoles y novohispanos y textiles, entre otros objetos relacionados a la historia del arte no sólo de la Nueva España, sino del mundo.

“Es ese gran acervo del Museo Nacional de Virreinato y de otros museos, como el Museo de Guadalupe, que tanto lugar tiene en mi vida”, contó la especialista.

Maquívar rememoró cuando, en otra época, fue profesora de nivel primaria: “en primer lugar y a mucha honra, y me da un placer infinito que aquí estén dos de mis grandes amigas, maestras ellas de primaria”, expresó.

También recordó cuando dirigió el Museo Nacional del Virreinato, al lado del investigador y también especialista en historia del arte, Rogelio Ruiz Gomar, fallecido apenas el 10 de agosto pasado. “Rogelio ya se nos adelantó, no me espero a hoy”.

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La especialista, que tiene una trayectoria de más de 50 años en el INAH, evocó cuando trabajó en el departamento de Antropología Física. “Todos me decían que qué hacía ahí, pero aprecio el compartir, con colegas, amigos y que hicieron mi vida muy diferente”.

En el homenaje estuvo el investigador René González Marmolejo, quien destacó su “vieja amistad” —que data de 1973— con la homenajeada, cuando el Museo del Virreinato designó un departamento de investigación histórica.

Por su parte, la antropóloga María Eugenia Peña Reyes señaló que Maquívar tiene extensas colaboraciones y libros publicados en el INAH, no solo de historia del arte, sino de gestión y de organización del Instituto.

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El director del INAH, Omar Vázquez Herrera, dijo que el trabajo de Maquívar está atravesado por dos corrientes: “la primera es la manera de ejercer el oficio de historiadora, es decir, de aprender a mirar; y la segunda es la manera de ejercer un magisterio y la vida académica desde la generosidad”.

Hoy, la especialista forma parte de la División de Estudios Históricos del INAH, periodo de su vida que describe como “un recreo, porque aprendo de mis colegas, porque me encanta oírlos en sus conferencias o en platicas de café, soy muy feliz y agradezco este gran homenaje. No sería nada sin la presencia de todos y gracias a Dios”, concluyó.

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