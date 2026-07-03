Cuernavaca.- Esta mañana, alrededor de las 6:50 horas, se registró un incendio en el área de papelería del Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre la avenida Plan de Ayala en Cuernavaca.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cuernavaca, quienes realizaron las labores para controlar y sofocar el fuego.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas.

La delegada del IMSS Morelos, Mónica Arriaga, informó que el incendio solo tuvo daños materiales. | Foto: Especial.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y el IMSS no ha emitido ninguna información.

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Incendio solo dejó daños materiales: IMSS Morelos

La delegada del IMSS Morelos, Mónica Arriaga Arroyo, precisó que el incendio registrado esta mañana en bodegas de papelería de la subdelegación Cuernavaca dejó sólo daños materiales.

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“No tenemos ninguna persona lesionada; todos los derechohabientes que llegaban en ese momento, así como los niños en la guardería, fueron evacuados ahorita. Ahorita los servicios en la guardería y en el hospital funcionan normalmente”, sostuvo.

En un video, la delegada informó que, debido a la contingencia, serán suspendidas las labores por el día de hoy en la subdelegación, para la revisión y limpieza, y el lunes se reanudarán las actividades de manera normal”, indicó.

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Néstor del Piño León, director de Protección Civil del IMSS Morelos, confirmó que ninguna persona resultó con lesiones. | Foto: Especial.

Néstor del Piño León, director de Protección Civil del IMSS Morelos, confirmó que ninguna persona resultó con lesiones y subrayó que los protocolos de Protección Civil se activaron de manera inmediata con apoyo del personal de Protección Federal que resguarda el inmueble. Activaron los extintores, pero por la rápida propagación del mismo fuego, fue necesario el apoyo de Protección Civil del municipio y del estado, así como sus cuerpos de bomberos.

En el estado de Morelos contamos con protocolos de Protección Civil para actuar rápido en este tipo de situaciones, rubricó la delegada Mónica Arriaga.