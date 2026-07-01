Yautepec, Mor. - Cuatro personas perdieron la vida tras un ataque armado registrado la noche de este martes en la colonia Rancho Nuevo del municipio de Yautepec, situado al oriente del estado. El grupo se encontraba reunido viendo un partido de fútbol cuando fueron sorprendidos por disparos de arma de fuego.

Hasta el momento, las víctimas identificadas son Miguel Ángel Tijera, quien era colaborador del diputado federal de Nueva Alianza Agustín Alonso Gutiérrez, una mujer y otra persona.

Reportes preliminares indican que hay otras tres personas con heridas de arma de fuego, entre ellos Sandra Fernández, prima de la presidenta del DIF de Yautepec y aspirante a la presidencia municipal de esa demarcación. También hay un menor de edad con lesiones de bala, de acuerdo con informes preliminares. Todos fueron llevados a distintos hospitales para recibir atención médica y hasta el momento no hay información sobre su estado de salud.

El reporte del atentado movilizó a los cuerpos de emergencia y unidades de seguridad hacia el sitio del incidente. Al arribar, los oficiales confirmaron la presencia de cinco personas heridas.

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Personal paramédico brindó los primeros auxilios a las víctimas en la escena y tras la estabilización inicial coordinó el traslado de los lesionados a distintos centros hospitalarios para su atención especializada.

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La zona fue acordonada para el inicio de las diligencias periciales. No hay personas detenidas por estos hechos.

Gobernadora lamenta decesos

La gobernadora Margarita González Saravia lamentó las hechos ocurridos la noche de este martes en el municipio de Yautepec, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron lesionados.

En sus redes sociales informó que instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia.

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