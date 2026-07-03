Estados | 03-07-26 | 15:44 |

Culiacán, Sin. - Una casa de dos pisos, ubicada en el fraccionamiento Infonavit Las Huertas, del municipio de , fue objeto de un automáticas, por lo que la fachada, puertas y ventanas sufrieron daños, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

En las se divulgó que en esa zona se suscitó una ; sin embargo, la Policía Municipal y el Ejército que acudieron a dicho fraccionamiento no encontraron evidencias de esos supuestos hechos.

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La casa de dos pisos está deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas; solo se tienen daños a la fachada de la vivienda. | Foto: Ilustrativa, archivo, especial.
La casa de dos pisos está deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas; solo se tienen daños a la fachada de la vivienda. | Foto: Ilustrativa, archivo, especial.

Sobre los actos vandálicos contra un inmueble en el municipio de Escuinapa, se informó que la casa de dos pisos está deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas; solo se tienen daños a la fachada de la vivienda, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de las afectaciones.

Los vecinos de ese fraccionamiento reportaron que varias personas armadas que viajaban en vehículos, luego de descender, dispararon en varias ocasiones contra la fachada, puertas y ventanas de la vivienda de dos pisos y luego se retiraron del lugar.

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JACL/cr

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