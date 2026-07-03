Culiacán, Sin. - Una casa de dos pisos, ubicada en el fraccionamiento Infonavit Las Huertas, del municipio de Escuinapa, fue objeto de un ataque con disparos de armas automáticas, por lo que la fachada, puertas y ventanas sufrieron daños, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

En las redes sociales se divulgó que en esa zona se suscitó una confrontación entre grupos rivales; sin embargo, la Policía Municipal y el Ejército que acudieron a dicho fraccionamiento no encontraron evidencias de esos supuestos hechos.

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La casa de dos pisos está deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas; solo se tienen daños a la fachada de la vivienda. | Foto: Ilustrativa, archivo, especial.

Sobre los actos vandálicos contra un inmueble en el municipio de Escuinapa, se informó que la casa de dos pisos está deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas; solo se tienen daños a la fachada de la vivienda, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de las afectaciones.

Los vecinos de ese fraccionamiento reportaron que varias personas armadas que viajaban en vehículos, luego de descender, dispararon en varias ocasiones contra la fachada, puertas y ventanas de la vivienda de dos pisos y luego se retiraron del lugar.

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