El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón realizó la primera cirugía en el norte del país de colocación de implante coclear en un paciente de dos años con sordera severa.

Se trató de Diego, un niño de dos años que había sido diagnosticado con hipoacusia bilateral profunda, que es la pérdida auditiva severa en ambos oídos.

Hace unos meses, su vida y la de sus padres cambió, cuando médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades (HE) número 71 del IMSS en Torreón lo sometieron a una cirugía que le permitió recuperar su capacidad auditiva.

Hace unos meses, un niño recuperó su audición tras una cirugía en el IMSS de Torreón. | Foto: Especial.

La UMAE 71 inició recientemente un programa para la colocación de implantes cocleares a derechohabientes con sordera profunda, lo que permitirá a personas con este padecimiento mejorar su calidad de vida al recuperar más del 90 por ciento su capacidad auditiva y esto a su vez favorecerá una mejor comunicación con su entorno.

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El jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la UMAE No. 71, doctor Héctor Hernández Flores dio a conocer que el sábado 11 de abril se realizó en este hospital la primera cirugía de colocación de implante coclear a Diego, a quien le fue colocado un implante en cada oído.

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Otro de los especialistas que intervinieron en la cirugía, doctor Luis Alberto Maeda Núñez, explicó que al bebé se le colocó un implante coclear bilateral con el fin de sustituir el oído interno por medio de un dispositivo que ayuda a tener la estimulación auditiva para poder desarrollar interconexiones neuronales para el desarrollo del lenguaje y comunicación.

El procedimiento se hace mediante una incisión detrás de la oreja, se accede por esa parte al oído interno y se coloca el implante. “Se colocó un dispositivo modelo Nucleus 8, última gama en este tipo de aparatos”, ahondó el médico.

El procedimiento se hace mediante una incisión detrás de la oreja, se accede por esa parte al oído interno y se coloca el implante. | Foto: Especial.

El implante coclear está complementado por un procesador de sonido, que se coloca en la parte exterior del oído.

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Explicó que los sonidos son captados por dos micrófonos en el procesador, que los envía al implante, donde se convierten en señales que se envían a la cóclea a través de un electrodo. Estas son interpretadas por el cerebro como sonidos.

"Es una bendición"

Diana, madre de Diego, dijo que hace tiempo ella y su esposo se enteraron de que en el Seguro Social se realizarían cirugías de implante coclear, por lo que solicitaron informes y fueron atendidos y orientados por su médico familiar en Ciudad Juárez, y posteriormente por un especialista hasta ser atendidos en la UMAE 71 de Torreón.

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"Estamos muy contentos y agradecidos por el proceso y los doctores empáticos", dijo la madre del menor. | Foto: Especial.

“Es un deseo cumplido, una bendición. Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo: por el proceso, por los especialistas, por los doctores que han sido tan empáticos con nosotros”, contó.

El doctor Hernández Flores subrayó que en la región Laguna, estos procedimientos sólo se llevan a cabo en hospitales privados y el costo del dispositivo ronda los 800 mil pesos, sin contar el costo de la cirugía ni los gastos de recuperación.

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Destacó que la UMAE 71 de Torreón es el primer hospital del IMSS en el norte del país donde se realizan este tipo de cirugías, gracias a que se cuenta tanto con la infraestructura como con el personal capacitado para ello.

El doctor Hernández Flores dijo que en Laguna, estos procedimientos solo son en hospitales privados y el dispositivo cuesta alrededor de 800 mil pesos, sin incluir cirugía ni recuperación. | Foto: Especial.

Anteriormente, estas cirugías solo se realizaban en el Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente de Guadalajara, Siglo XXI, y en menor proporción en La Raza, en la Ciudad de México.

Los médicos dieron a conocer que Diego se encuentra actualmente adaptándose a sus implantes de manera óptima, en rehabilitación continua y en constante supervisión por parte del equipo del departamento de Otorrinolaringología, quienes se mantienen atentos ante cualquier duda o inquietud de los padres.

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Los médicos destacaron que esto representa un gran avance para ayudar a pacientes con sordera. “Nos hace muy felices tener este tipo de programa porque podemos ayudar a mucha gente. La sordera es una discapacidad que no sólo bloquea la interacción con el ambiente, sino que socialmente también afecta en el desarrollo personal”, declaró el doctor Meda Núñez.

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JACL/cr