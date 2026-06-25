La Subsección 07 de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) denunció desabasto de medicamentos e insumos, y fallas en la infraestructura en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

En un escrito dirigido a la población en general, aseguró que son falsas las afirmaciones de la dirección del IMSS-Bienestar de Oaxaca, en las que sostiene que no hay crisis de medicamentos.

“La versión de que el nosocomio opera con normalidad no corresponde a la realidad que enfrentamos quienes sostenemos la atención todos los días”, sostuvo el sindicato en su comunicado.

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Aunque la atención a los pacientes continúa, explicó, no se realiza en condiciones de normalidad, sino que enfrenta limitaciones críticas: “La atención médica no se ha suspendido porque el personal mantiene su compromiso ético con la población”.

De acuerdo con el sindicato, esas limitaciones críticas consisten en fallas en infraestructura, desabasto de insumos y medicamentos, deficiencias en los procesos de esterilización debido al mal estado de las autoclaves, calderas con fallas constantes lo que afecta la generación de vapor indispensable para múltiples servicios, y el área de cocina lleva meses en remodelación y esto último afecta la logística interna para la preparación de alimentos.

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La Subsección 07 de la Sección 35 del SNTSA dijo que estas condiciones han sido reportadas formalmente a las autoridades desde hace meses, sin que se hayan resuelto de manera efectiva.

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Y sostuvo que el IMSS Bienestar omite la dimensión real del problema, entre ellos l﻿a intermitencia en la disponibilidad de material estéril, y la sobrecarga de trabajo del personal de enfermería y médico. Además, de las fallas recurrentes en servicios esenciales como mantenimiento preventivo y correctivo de calderas, autoclaves, elevadores y otros equipos indispensables para brindar atención segura.

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“Nuestras advertencias no son temas sindicales, son alertas de seguridad. El personal de salud ha señalado riesgos que afectan directamente la calidad y seguridad de la atención. Reducir estas advertencias a asuntos laborales es minimizar problemas que ponen en riesgo la vida de pacientes y trabajadores”.

El sindicato exigió soluciones reales y “no comunicados que maquillen la situación”.

LL