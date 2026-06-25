Juchitán.— Pescadores y restauranteros de Ensenada La Ventosa, agencia de Salina Cruz, exigieron a Petróleos Mexicanos (Pemex) que sustituya los cuatro emisores que transportan residuos desde la refinería a un kilómetro de mar abierto.

El reclamo de los pescadores tomó fuerzas nuevamente porque desde el martes la playa y el área de pesca amanecieron con manchas negras y viscosas, mientras que el agua del mar, azul limpio, se ennegreció con los residuos del hidrocarburo que arrastra el oleaje.

La Ventosa no puede seguir siendo el drenaje o la fosa séptica de Pemex porque cada emisor tira al mar todos los residuos de la refinería. Ahorita, tenemos como tres kilómetros de playa contaminada, señaló la agente municipal Margarita Domínguez.

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“Aquí hay mucha molestia contra Pemex porque en este año van como 15 o 20 derrames en nuestra playa, los pescadores suspenden sus labores como un mes. Si la petrolera no quiere cambiar sus emisores, pues que los levanten, que los retiren y se los lleve a otro lado”, advirtió.

Agregó que no tiene caso que la empresa energética mande a resanar los emisores porque con el oleaje vuelve a quedar igual, “y el emisor número cuatro tiene pendiente una reparación que debía ejecutar en noviembre del año pasado, pero ya no nos interesa esa reparación, ¡exigimos que los cambien!”, dijo.

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“¿A dónde los pueden llevar?, eso es problema de Pemex que, si tiene dinero para construir una refinería, ¿por qué no invierten en sustituir o de plano cambiar de lugar esos emisores que se introdujeron al mar hace más de 50 años?”, expuso la agente municipal.

Desde el martes, la playa y el área de pesca amanecieron con manchas negras. Foto: Especial

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Explicó que además de los restauranteros, están afectados unos 150 pescadores de atarrayas y de la cooperativa Barra del Río Tehuantepec, quienes en estos días sufren los fuertes olores por la contaminación, que irritan la garganta.

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Los reclamos de pobladores, restauranteros, pescadores y autoridades de Salina Cruz se han multiplicado en los últimos días ante las afectaciones registradas en la zona por los derrames generados en la refinería Antonio Dovalí Jaime.

El martes, la directora de Ecología del ayuntamiento del puerto, Diana González, informó que se preparaba un informe para acompañar la denuncia ante las autoridades competentes por el derrame en La Ventosa.

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En tanto, el presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa (PT), exigió a Pemex que sustituya ocho kilómetros de ductos dañados porque la región no puede seguir permitiendo más derrames de hidrocarburos, y alertó sobre la contaminación que provocan los derrames petroleros sobre la flora, la fauna, los arroyos, las lagunas, el subsuelo y los veneros. Todo eso es muy grave, asentó.

Méndez Sosa pidió a la petrolera que realice un estudio para cambiar ese tramo de ductos que salen de la refinería y llegan a la Terminal Marítima, pero antes pasan por una serie de colonias del municipio.

Recordó que este mes, media docena de colonias se han visto afectadas por el derrame de combustóleo —proveniente de un ducto de 16 pulgadas— que llegó a las calles y se filtró al suelo. El alcalde acusó que Pemex mostró una reacción tardía para contener el producto y sigue sin remediar los daños.

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En La Ventosa, Petróleos Mexicanos tiene dos emisores de un kilómetro de largo, por donde la refinería de Salina Cruz desfoga sus residuos industriales al mar debido a que no funcionan sus plantas de tratamiento de aguas industriales y residuales.

Hace dos años, septiembre de 2024, el entonces gerente de la refinería de Salina Cruz, Arturo Recio Espinoza, admitió que uno de los emisores presentaba fisuras y ofreció la reparación. Los pescadores denunciaron que nunca hubo tal arreglo.

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Ante la denuncia de los pescadores del nuevo derrame, elementos de la Secretaría de Marina han recorrido el área contaminada, donde personal de Ecología del gobierno de Salina Cruz había arribado inicialmente.

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