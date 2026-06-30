El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la designación de Miguel Riquelme Solís como alcalde sustituto en Torreón, después de 25 días del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González.

Román Alberto Cepeda falleció el 5 de junio y como lo marca la Constitución, fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que propuso el perfil de Miguel Riquelme, aunque desde días antes había trascendido por el mismo gobernador Manolo Jiménez quién sería designado.

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Las y los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Hace una semana el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, envió un oficio al Congreso donde notificó oficialmente el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González y solicitó al Poder Legislativo la designación de la persona que ocuparía la presidencia municipal.

Con la aprobación del Congreso y la aprobación del decreto, Riquelme Solís asumirá el cargo una vez que rinda protesta ante el Cabildo de la ciudad, en sesión que se espera sea el próximo jueves.

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