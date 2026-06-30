El senador del PRI Miguel Ángel Riquelme solicitó licencia para separarse de su escaño a partir de este martes, debido a que será designado presidente municipal interino de Torreón, Coahuila, tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González el pasado 5 de junio.

Se prevé que en la sesión de este miércoles, el pleno de la Comisión Permanente apruebe la solicitud de licencia, por lo que deberá rendir protesta su suplente, Gabriel Elizondo Pérez, actual director de Mejora Coahuila, que es el programa que aplica la estrategia integral de desarrollo social del gobierno de ese estado.

Miguel Ángel Riquelme ya fue presidente municipal de Torreón en el periodo 2014-2016; gobernador de Coahuila, de 2017 a 2023, y ahora, a propuesta del actual gobernador Manolo Jiménez, que deberá ser aprobada por el Congreso estatal, completará el año y medio que le resta al trienio del alcalde fallecido.

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