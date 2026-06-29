La madre de Jonathan de Jesús de los Reyes Luna, uno de los 49 menores que murieron en el incendio de la Guardería ABC, rechazó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación del caso y sostuvo que el expediente “nunca se ha cerrado”, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con las indagatorias y llevar ante la justicia a los responsables.

Juanita Luna afirmó que las declaraciones de la mandataria federal se basaron en una “tarjeta informativa” incorrecta. “El caso nunca se ha cerrado. Si hablan de abrir una nueva investigación, no es así. Las investigaciones siempre han estado abiertas y lo que corresponde es darles continuidad”, señaló.

Explicó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ordenó reabrir el caso, sino que resolvió amparos promovidos por exfuncionarios relacionados con el sistema de guarderías.

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Precisó que el criterio de la Corte confirmó que los delitos cometidos contra niñas y niños no prescriben, lo que permite que las investigaciones continúen sin importar el tiempo transcurrido.

La madre de la víctima manifestó su preocupación porque, de ser cierta la versión de que el caso fue cerrado, las familias nunca fueron notificadas.

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“Queremos reunirnos con la fiscal Ernestina Godoy para saber en qué momento se cerró el caso, porque a nosotros jamás nos informaron algo así. Todo lo contrario, siempre nos dijeron que las investigaciones seguían avanzando”, dijo a EL UNIVERSAL.

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Luna sostuvo que aún falta que se ejerza acción penal contra quienes, según las investigaciones, habrían provocado el incendio que derivó en la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo.

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“Los que ya fueron sentenciados lo fueron por delitos de omisión, por no hacer lo que les correspondía. Pero todavía faltan los responsables por homicidio culposo".

"En el expediente existen nombres y apellidos de quienes deben responder por la muerte de nuestros hijos; corresponde a las autoridades actuar”, afirmó.

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La madre de Jonathan hizo un llamado tanto a la FGR como a la Presidencia de la República para evitar dar por concluido el caso. “El expediente nunca se ha cerrado. Lo que exigimos es que continúen las investigaciones y que finalmente se castigue a todos los responsables”, puntualizó.

Nuevo impulso: abogado

Por su parte, Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, explicó que la resolución emitida recientemente por la Suprema Corte no significa la reapertura del caso, sino un nuevo impulso jurídico para que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones que permanecen abiertas.

Precisó que el criterio de la Corte surgió luego de que las defensas de dos exfuncionarios del IMSS procesados por estos hechos buscaran que los delitos fueran declarados prescritos. Sin embargo, el máximo tribunal determinó que, tratándose de violaciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la acción penal no pierde vigencia con el paso del tiempo.

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El litigante destacó que esta determinación fortalece no solamente el caso de la Guardería ABC, sino que establece un precedente de protección para toda la niñez mexicana, al dejar claro que delitos graves cometidos contra menores de edad podrán ser perseguidos en cualquier momento y sus responsables llevados ante la justicia.

Señaló que ahora corresponde a la FGR aprovechar ese criterio judicial para imprimir mayor rapidez a las carpetas de investigación que siguen abiertas, incluidas aquellas relacionadas con la presunta provocación del incendio que causó la muerte de 49 menores y lesiones a decenas más.

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Alvarado recordó que el primer proceso penal derivado de la tragedia alcanzó a socios de la estancia infantil y a funcionarios de los tres niveles de gobierno.

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Sin embargo, afirmó que si durante las investigaciones aparecen nuevos elementos que involucren a otros servidores públicos, éstos también podrán ser llamados a rendir cuentas gracias al precedente establecido por la Suprema Corte.

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“Si existen pruebas que acrediten la participación de funcionarios que no fueron incluidos originalmente en las investigaciones, pueden ser sometidos a proceso. Ese es precisamente uno de los alcances más importantes del resolutivo”, expuso.

El abogado consideró además que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum representan una señal positiva para las familias, ya que reflejan una disposición del Gobierno Federal para que la investigación avance hasta sus últimas consecuencias.

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Dijo que las víctimas mantienen la esperanza de que exista la voluntad política necesaria para concluir un caso que, después de 17 años, sigue sin ofrecer justicia plena.

“Las familias no han podido cerrar el duelo porque continúan inmersas en la búsqueda de justicia. Confiamos en que las palabras de la presidenta se traduzcan en acciones concretas y que finalmente se resuelva este expediente”, expresó.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la FGR debe llegar “hasta las últimas consecuencias” en la investigación del incendio de la Guardería ABC y aseguró que toda la información que requiera del Instituto Mexicano del Seguro Social deberá ser entregada para esclarecer plenamente los hechos.

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La mandataria también afirmó que el modelo de guarderías subrogadas operado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón estuvo marcado por actos de corrupción y nepotismo, además de deficiencias en la aplicación de los estándares de seguridad, condiciones que, dijo, contribuyeron a la tragedia en la que murieron 49 menores y más de un centenar de personas resultaron lesionadas.

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