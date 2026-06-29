Como parte de la investigación por el incendio en la tienda Waldo’s que cobró la vida de 24 personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora realizó este lunes una diligencia pericial en el inmueble ubicado en el Centro de Hermosillo, donde fue retirado un transformador eléctrico para someterlo a estudios especializados.

El operativo se llevó a cabo en el establecimiento localizado sobre la calle Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, con la participación de peritos en Criminalística de Campo, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ministerio Público, personal de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El procedimiento fue autorizado por el juez de la causa y solicitado por la defensa de algunas de las víctimas, con el propósito de incorporar nuevos elementos de prueba al proceso penal.

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Además del retiro del transformador, especialistas realizaron un dictamen de criminalística para documentar las condiciones del inmueble, preservar los indicios y establecer información técnica que contribuya al esclarecimiento del origen del incendio.

El transformador será trasladado a laboratorios donde se efectuarán pruebas para determinar si presentaba fallas, daños o alguna condición que pudiera estar relacionada con el siniestro.

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El abogado Gabriel Alvarado, representante legal de familiares de dos personas fallecidas y de una menor que sobrevivió con quemaduras, informó que la diligencia quedó videograbada y forma parte de las pruebas que habían solicitado dentro del proceso judicial.

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Explicó que la investigación continúa en etapa de judicialización y que aún faltan algunos imputados por comparecer ante un juez. Indicó que, de aproximadamente 25 personas señaladas inicialmente, alrededor de 17 ya han sido presentadas, aunque algunas obtuvieron amparos que las excluyeron temporalmente del procedimiento.

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El litigante señaló que ninguna de las personas vinculadas a proceso permanece en prisión preventiva, por lo que todas enfrentan el proceso en libertad.

El incendio ocurrió el 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la sucursal de Waldo’s ubicada en el Centro de Hermosillo.

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La tragedia dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

Tras el siniestro, las autoridades iniciaron una revisión de la documentación del establecimiento.

Aunque la empresa contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado en 2019, también se informó que en 2021 ese programa recibió un dictamen negativo por parte de Protección Civil Estatal.

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A raíz del incendio fueron suspendidas temporalmente las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora, las cuales reanudaron operaciones conforme acreditaron el cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades.

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