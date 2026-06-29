Irapuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado realiza indagatorias por la muerte por intoxicación de un hombre de 52 años, derivada de la ingesta de tequila adulterado, y que es la sexta persona fallecida en las últimas tres semanas por consumo de metanol, en las ciudades de Irapuato y Salamanca.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado (AIC) intervinieron un negocio de bebidas alcohólicas la tarde de este domingo 28 de junio de 2026 en la colonia La Ganadera, de Irapuato.

En ese negocio, la víctima fatal más reciente presuntamente compró una botella de tequila el miércoles pasado.

La Fiscalía General del Estado informó que está en curso la investigación por la muerte de una persona, en el Hospital General de Irapuato, en donde recibió atención luego de que se complicó su estado de Salud.

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La persona identificada por su familia con el nombre de José Luis fue sepultada este domingo por sus seres queridos con profundo dolor y en reclamo de justicia.

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Desde el pasado 6 de junio los invitados a una fiesta de quince años, la festejada y sus padres se intoxicaron con alcohol que contenía una alta concentración de metanol, en la comunidad Puerta de Valle, en Salamanca; a causa de ello, cinco personas murieron y al menos 28 sufrieron daños en su salud.

Cuatro días después la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo advirtió que la intoxicación masiva encendió las alarmas en relación a las bebidas adulteradas y su comercialización.

A la fecha, la Secretaría de Salud del Estado sigue sin dar a conocer el tipo de bebidas con alcohol y los daños a la salud de las personas que lo ingirieron.

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